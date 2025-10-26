ตำรวจ เปิดสาเหตุ หนุ่มสันทราย รถจมเขื่อนแม่กวง ถูกเชือกมัดติดเบาะ พบเป็นชาวบ้านในพื้นที่ พ่อผู้เสียชีวิตเผยโทรมาขอโทษที่ได้ล่วงเกิน พยานเล่านาทีสลด
วันที่ 26 ต.ค.2568 ศูนย์วิทยุกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (191) รับแจ้งมีเหตุรถยนต์ตกจากสปริงเวย์ บริเวณเขื่อนแม่กวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จึงแจ้งไปยังพนักงานสอบสวน สภ.สันทราย และประสาน หน่วยกู้ภัยสว่างสำเร็จ และ กู้ภัยแม่โจ้ เพื่อจัดชุดประดาน้ำ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ที่เกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัย สว่างสำเร็จ จัดชุดประดาน้ำทั้งของภาค 5 และหน่วยกู้ภัยฯ รวมทั้งของกู้ภัยแม่โจ้ ลงตรวจสอบและค้นหาผู้ประสบภัย จากการตรวจสอบในน้ำพบรถยนต์กระบะสีดำ นิสสัน ทะเบียน เชียงใหม่
จากการตรวจสอบพบศพชายไม่สวมเสื้อใช้เชือกผูกติดกับเบาะรถ ตามตัวพบรอยสักยันต์ หน้าหลังใส่กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน เจ้าหน้าที่ปลดเชือกและนำร่างผู้ตายขึ้นมา พร้อมกับรถกระบะ เพื่อให้ตำรวจวิทยาการและพนักงานสอบสวน รวมทั้งแพทย์เวร รพ.สันทราย ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่กู้ภัย ยังพบบัตรประจำตัวประชาชน คาดเป็นของผู้เสียชีวิต คือ นายศราวุฒิ (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ชาว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สันนิษฐานว่า อาจจะเป็นการฆาตรกรรมอำพราง โดยลงมือสังหารจากที่อื่น และนำร่างของผู้ตายมาอำรางถ่วงน้ำ หรือ อาจมาจากการจบชีวิตตัวเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆจนมาถึงเขื่อนแม่กวง รวมทั้งสอบปากคำญาติของผู้ตาย เพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิต
ต่อมา พ.ต.อ.ดำเนิน กันอ่อง รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวทางกองบังคับการฯ ได้รับรายงานแล้วสรุปเป็นการฆ่าตัวตาย ญาติไม่ติดใจ
โดย นายเวียง (สงวนนามสกุล) แจ้งว่าเป็นบิดาของผู้เสียชีวิต จากการสอบถามทราบว่า เมื่อประมาณ 02.00 น. ผู้เสียโทรมาหา และกล่าวคำขอโทษที่ผ่านมาได้ล่วงเกินสิ่งใดไป และหลังจากนั้นไม่ได้เข้าบ้าน
ต่อมาเวลาประมาณ 06.00 น. นายเวียงฯ โทรศัพท์หาผู้เสียชีวิตแต่ไม่รับสาย และได้ออกตามหาที่บ้านเพื่อนของผู้เสียชีวิต แต่ก็ไม่พบ และได้สอบถามเพื่อนผู้เสียชีวิตทราบว่าเมื่อวาน(25 ต.ค.) ก่อนเสียชีวิตหลังเลิกงานได้ดื่มเหล้าด้วยกันและได้ขับรถไปส่งเพื่อนที่บ้าน ในเวลาประมาณ 00.10 น. และขับรถออกมาจากบ้านเพื่อน
ต่อมาเวลาประมาณ 08.03 น. ชาวบ้านมาเดินออกกำลังกาย บริเวณถนนหน้าสปริงเวย์ แจ้งว่าพบรถของผู้เสียชีวิตขับไปทางดอยสะเก็ดอย่างเร็วและประมาณ5นาทีรถคันดังกล่าวขับกลับมาทางเดิมและหักหัวรถลงไปในอ่างเก็บน้ำข้างสปริงเวย์
จากการสอบบิดาของผู้เสียชีวิต ทราบว่าเมื่อประมาณ 2 เดือนก่อนได้เข้ารักษาตัวที่รพ.สันทราย เนื่องจากมีอาการทางประสาท เบื้องต้นบิดาผู้เสียชีวิตไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต