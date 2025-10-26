เรือแข่งล่ม กลางแม่น้ำมูล สูญหายเพิ่มเป็น 2 ราย จนท.ระดมหายังไม่พบ ครอบครัวร่ำไห้ระงม จุดธูปเซ่นไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ขอให้เจอลูกชายไวๆ
จากเหตุเรือแข่งล่มกลางแม่น้ำมูล มีคนสูญหายใต้น้ำ 1 ราย บริเวณงานแข่งเรือยาวประจำปีของ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ทราบชื่อผู้สูญหายคือนายเพ็ญเพชร ทองหย่อน อายุ 24 ปี เป็นฝีพายเรือแข่งลำที่ล่ม เจ้าหน้าที่เร่งประสานทีมประดาน้ำค้นหาร่างผู้สูญหาย พร้อมประสานชุดทีมนักประดาน้ำหลายพื้นที่ เพื่อเสริมกำลังในการค้นหาร่างผู้สูญหาย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้สูญหายเพิ่มอีกรายเป็นฝีพายเรือลำเดียวกัน ทราบชื่อคือนายรวีนันท์ วีรนันท์ ลาภจิตร อายุ 25 ปี รวมมีผู้สูญหายจากเหตุเรือแข่งล่ม จำนวน 2 ราย เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงเวลา 23.30 น. วันที่ 25 ต.ค. ที่ผ่านมา ยังไม่พบร่าง ก่อนยุติภารกิจค้นหาชั่วคราว เนื่องจากกระแสน้ำมูลไหลแรง ประกอบกับความมืดและอากาศหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็ว
ล่าสุดเวลา 08.00 น. วันที่ 26 ต.ค. 2568 ญาติและครอบครัวของนายเพ็ญเพชร ทองหย่อน อายุ 24 ปี และนายรวีนันท์ ลาภจิตร อายุ 25 ปี ผู้สูญหาย ต่างเดินทางมาบริเวณจุดที่เรือล่ม พร้อมกับนำเครื่องเซ่นไหว้ และจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง ขอให้พบร่างของลูกชายไวๆ โดยมีเสียงร้องไห้ระงมของทั้ง 2 ครอบครัว ขณะเจ้าหน้าที่ทีมชุดนักประดาน้ำมีการวางแผนเริ่มการค้นหาร่างผู้หายทั้ง 2 รายอีกครั้ง ท่ามกลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างเย็น
นางเจริญศรี ทองหย่อน อายุ 48 ปี แม่ของนายเพ็ญเพชร กล่าวว่า วันนี้มาเซ่นไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง ขอให้ได้เห็นลูกชายไวๆ จะเป็นสภาพอะไรก็แล้วแต่ ขอให้ลูกชายรีบขึ้นมาจากใต้น้ำไวๆ ตอนนี้ญาติพี่น้องเป็นห่วงมาก
ด้านนายวีระพงษ์ ลาภจิต อายุ 54 ปี พ่อของนายรวีนันท์ กล่าวว่า หลังจากที่ทราบข่าวเมื่อวานตนเสียใจมาก ตอนที่ลูกชายแข่งเรือ ตนไม่ได้มาดูด้วย เนื่องจากไปเลี้ยงวัว พอทราบข่าวอีกทีว่าลูกชายเรือล่มจมหายกลางแม่น้ำมูล เสียใจพูดอะไรไม่ออก อยากให้พบร่างลูกชายไวๆ