ถ้าไม่ยิงก็โดนเอง จับแล้ว พี่เขยโหด ดวลปืน น้องเมีย ดับ 2 ศพ ก่อนหนีไปอยู่กระท่อมบนภูเขา รับกับตำรวจ หากไม่โดนรวบ เตรียมก่อเหตุสลดแล้ว
กรณี นายวิเชียร (สงวนนามสกุล) อายุ 59 ปี ก่อนเหตุดวลปืนกับ นายทวี (สงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี น้องเมีย เป็นเหตุให้เสียชีวิต 2 รายคือ นายทวี กับ นายราชัน (สงวนนามสกุล) ถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซอง เหตุเกิด ในพื้นที่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช และผู้บาดเจ็บเป็นเครือญาติกระสุนเฉี่ยวลำคอ ส่วนสาเหตุเรื่องเงิน 4 หมื่นที่ภรรยาของนายวิเชียร ให้กับพ่อซึ่งป่วยติดเตียง แต่เงินหายไปเกือบ 3 หมื่น จึงไปสอบถามฝ่ายผู้ตายจนมีปากเสียงกันก่อนก่อเหตุยิงกันตายเจ็บนั้น
ล่าสุด วันที่ 28 ต.ค.2568 พ.ต.ท.ชูยศ จินดานคร รอง ผกก.สส.สภ.ลานสกา นำกำลังตำรวจพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เข้าจับกุม นายวิเชียร ได้ที่กระท่อมบนภูเขา พร้อมอาวุธปืน และถูกนำตัวไปสอบปากคำที่ สภ.ลานสกา และบอกกับตำรวจขณะถูกจับกุมว่า หากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มาจับกุมตนเองคิดจะใช้อาวุธปืนลูกซองยาวกระบอกนี้ยิงตัวเองเพื่อหนีผิด แต่ไม่ทันก่อเหตุก็ถูกจับก่อน
สอบสวนเบื้องต้นนายวิเชียร ให้การรับสารภาพว่า สาเหตุมาจากทะเลาะกันระหว่างครอบครัวของตนเองกับครอบครัวของนายทวี น้องเมียเรื่องเงินที่ให้พ่อไว้หายไปส่วนหนึ่ง จึงนัดเคลียร์กันแต่ไม่ลงตัว มีการทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ตนเองซึ่งมีอาวุธปืนอยู่จึงก่อเหตุยิงใส่นายราชัน ก่อน จากนั้นนายทวี เอาปืนมายิงตนและมีการดวลปืนกัน แต่ตนไวกว่าจึงยิงใส่ร่างนายทวี ตายอีกศพ เพราะหากไม่ยิงตนเองจะเป็นคนถูกยิงเสียเอง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหานายวิเชียร ฆ่าคนตายโดยเจตนา และควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไปแล้ว