ราชบุรี แม่ค้าเขียงหมูโพธาราม พร้อมรับลูกค้า โครงการ “คนละครึ่งพลัส” ทำป้ายตั้งหน้าร้าน สั่งเนื้อหมูสดเพิ่มขึ้น รองรับผู้ใช้สิทธิ์ เชื่อกระตุ้นยอดขายดีขึ้น ยันไม่เข้าร่วม-ได้นั่งมองร้านอื่นแน่ๆ
28 ต.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อสำรวจความพร้อมของร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ซึ่งจะเริ่มใช้เป็นวันแรก วันที่ 29 ตุลาคม 2568 นี้
โดยพบว่า ผู้ประกอบการร้านค้าหลายแห่ง ได้มีการนำป้ายโครงการฯ มาติดตั้งที่บริเวณหน้าร้านบ้างแล้วบางส่วน สร้างความคึกคักให้กับพื้นที่
น.ส.วนิดา พจนโพธา เจ้าของร้านเจ๊เตี้ยขายหมู ตั้งอยู่ตลาดสดริมเขื่อนโพธาราม อ.โพธาราม ซึ่งเปิดร้านขายเนื้อหมูสดมาแล้วกว่า 30 ปี หนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เปิดเผยว่า ตนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ในส่วนของร้านค้า
ส่วนหนึ่งมาจากการสอบถามของลูกค้าประจำ ที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้ว โดยลูกค้ามักจะถามว่า ร้านรับสิทธิ์หรือไม่ ทำให้ร้านต้องเตรียมความพร้อมในการรับโครงการฯ ซึ่งในสภาพเศรษฐกิจที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด โครงการที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย 200 บาทต่อวัน ถือว่ามีค่ามากสำหรับคนที่ไม่มีจริงๆ หากทางร้านไม่รับ ก็จะส่งผลกระทบต่อยอดขายโดยตรง อาจถึงขั้นได้นั่งมองร้านอื่นขาย
ส่วนตัวตนเชื่อมั่นและหวังว่า โครงการนี้จะช่วยให้ยอดขายของร้านดีขึ้น เช่นเดียวกับโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ที่ตนเคยเข้าร่วมมาแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งในครั้งนั้นสามารถเพิ่มยอดขายได้ถึงร้อยละ 50 โดยในวันแรกของการขาย จะสั่งเนื้อหมูสดเข้ามาเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับปริมาณลูกค้าที่จะเข้ามาใช้สิทธิ์
สำหรับปัญหาที่ทางร้านพบจากการใช้งานในโครงการครั้งที่ผ่านมา มีทั้งเรื่องของมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของลูกค้า โดยทำทีเป็นสแกนจ่ายเงินแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ รวมถึงเรื่องของชำระภาษี ซึ่งกำไรจากการขายของทางร้านไม่ได้มาก
จากนั้นผู้สื่อข่าวได้ถามความเห็นเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 น.ส.วนิดา ได้แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่า ส่วนตัวจริงๆ ตนไม่เห็นด้วย เพราะแม้ว่าผู้ที่ใช้สิทธิ์จะได้รับประโยชน์ แต่คนที่ไม่ได้สิทธิ์กลับต้องมาแบกรับผลกระทบจากการฉกฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าของผู้ประกอบการบางราย จึงอยากฝากถึงรัฐบาลให้ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์