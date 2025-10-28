สลดกลางไฟแดง รถบรรทุกเบรกแตก พุ่งชนรถ 3 คัน ดับคาที่ 1 บาดเจ็บอีก 2 เผยวงจรปิด พยายามหักหลบขึ้นเกาะกลางเพื่อหยุดรถ แต่ขึ้นไม่ได้

วันที่ 28 ต.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุ รถบรรทุกสิบล้อเบรกแตก พุ่งชนรถกระบะและรถจยย.ที่กำลังจอดติดสัญญาณไฟแดงอยู่ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 2 ราย เหตุเกิดบริเวณสี่แยกไฟแดง บนทางหลวงหมายเลข 21 สายสระบุรี-หล่มสัก ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ จึงรุดไปตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุพบ รถสิบล้อบรรทุกรถเกี่ยวข้าว ทะเบียน 81-2680 เพชรบูรณ์ จอดอยู่ โดยมี นายสายัญ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี เป็นคนขับ ใกล้กันพบรถกระบะ ทะเบียน บย 2408 เพชรบูรณ์ สภาพพังเสียหาย มีผู้บาดเจ็บเป็นหญิง 1 ราย และพบรถจยย.แบบพ่วงข้าง ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ถูกรถสิบล้อเฉี่ยวชนสภาพพังเสียหาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวทั้ง 2 คน ส่งโรงพยาบาลบึงสามพัน

นอกจากนี้ ที่ล้อด้านหน้ารถสิบล้อยังพบรถจยย. ทะเบียน ขธล 269 เพชรบูรณ์ สภาพพังเสียหาย และพบผู้เสียชีวิต เป็นหญิง 1 ราย ถูกล้อรถเหยียบที่ศีรษะ ทราบชื่อคือ นางธนพร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 67 ปี

จากการสอบสวนทราบว่า รถสิบล้อคันดังกล่าวเกิดเบรกแตกจึงไม่สามารถควบคุมรถได้ เมื่อพอมาถึงบริเวณ 4 แยกไฟแดง จึงพุ่งชนรถกระบะ และรถจยย.อีก 2 คัน ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตดังกล่าว

ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบว่า ตรงไฟแดงดังกล่าวมีรถจอดอยู่หลายคัน จากนั้นเมื่อรถบรรทุกขับมาถึงแล้วพยายามหักรถไปทางขวา คล้ายจะพยายามขับปีนขึ้นเกาะกลาง เพื่อหยุดรถ แต่ขับขึ้นไปไม่ได้ จึงทำให้รถพุ่งชนรถที่จอดติดไฟแดง จนมีผู้เสียชีวิตดังกล่าว เบื้องต้นได้ควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

