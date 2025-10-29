รถกู้ภัย เบรกไม่ทัน พุ่งชนช้างป่าเขาอ่างฤาไนโผล่ตัดหน้า ขณะพา 3 คนเจ็บส่งโรงพยาบาล รถพังยับเยินหม้อน้ำแตก ไปต่อไม่ได้ เร่งประสานช่วยคนเจ็บส่งรพ.
วันที่ 29 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 23.30 น.ของวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุรถตู้พยาบาลของหน่วยกู้ภัยพนมจุดทุ่งพระยา ชนช้างป่าสูงใหญ่เต็มแรง บนถนนสายบ้านนายาว-คลองเตย ขณะขับผ่านพื้นที่ป่าห้าร้อยไร่ ม.15 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
เป็นเหตุให้รถตู้ได้รับความเสียหายสภาพด้านหน้าพังยับเยิน หม้อน้ำแตก ไม่สามารถขับต่อไปได้ โดยมีอาสาสมัครกู้ภัยฯ ที่นั่งมาในรถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนช้างได้รับบาดเจ็บค่อนข้างหนักเช่นกัน
จะเห็นว่าช้างป่านอนหมอบนิ่งไปกับพื้น แล้วบิดตัวยกตัวชูงวงด้วยอาการบาดเจ็บอยู่พักใหญ่ ก่อนจะเดินหลบเข้าป่าข้างทางท่ามกลางความมืด กู้ภัยพนมได้แจ้งนายเอกชัย แสนดี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
จึงได้ส่งทีมหน่วยเคลื่อนที่เร็วชุดผลักดันช้างป่าเขาตรวจสอบ พร้อมประสานรถพยาบาลในทีมงานกูภัยพนม และรถกู้ชีพ อบต.ท่ากระดาน มารับช่วงนำคนเจ็บในรถ 3 ราย ไปส่งโรงพยาบาลสนามชัยเขต
จากการสอบถามทราบว่า ขณะที่รถพยาบาลขับไปตามถนน เพื่อนำผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 3 รายไปส่งโรงพยาบาลสนามชัยเขต จู่ ๆ มีช้างเดินออกมาจากข้างทางตัดหน้ากระชั้นชิด คนขับพยายามเหยียบเบรกแต่ไม่ทัน จึงชนที่ลำตัวเสียงดังสนั่น
ช้างเพศผู้ตัวใหญ่ อายุไม่ต่ำกว่า 5 ปี ได้รับบาดเจ็บเดินหายเข้าไปในป่า จึงแจ้งศูนย์วิทยุฯ ส่งรถพยาบาลในทีมงาน และรถกู้ชีพ อบต.ท่ากระดาน มาสับเปลี่ยนดำเนินการถ่ายผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย เจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบเช้านี้ในป่าห้าร้อยไร่ เพื่อติดตามอาการบาดเจ็บของช้างป่าต่อไป