จับแล้ว อดีตนักมวย ชื่อดัง ใช้ค้อนทุบหัวเมียปางตาย หลังหนีซุกป่ากินพุทรา-เสพยาแก้หิว แต่เอาไม่อยู่ ก่อนย้อนกลับมาบ้าน เผยสาเหตุลงมือเหี้ยม
วันที่ 29 ต.ค.2568 จากกรณี นายบุญเชิด (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี อดีตนักมวย ชาว อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ใช้ค้อนตีตะปูทำร้าย นางดวงพร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 67 ปี เมื่อกลางดึกวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา จนทำให้นางดวงพรบาดเจ็บสาหัส ส่วนนายบุญเชิดได้หลบหนีไป เหตุเกิดที่บ้านพักในพื้นที่ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
ต่อมา พ.ต.อ.ยุทธนา ไตรทิพย์ ผกก.สภ.สตึก สั่งการให้ พ.ต.ท.สืบสกุล เกงขุนทด รองผกก.(สืบสวน) สภ.สตึก วางแผนการจับกุมและคาดว่านายบุญเชิด ยังไม่หลบหนีออกนอกพื้นที่ โดยกำชับให้ทำงานด้วยความระมัดระวัง เพราะนายบุญเชิดเคยเป็นนักมวยมาก่อนชื่อ “เทิดศักดิ์ จอยจิตรตา”
ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนเข้าควบคุมตัว นายบุญเชิด ได้ที่บ้านแม่ของนายบุญเชิด ที่บ้านชาวประมง ต.สตึก หลังจากกลับเข้าบ้านแม่ของตัวเอง ซึ่งจากการสอบสวนนายบุญเชิด ให้การรับสารภาพว่า เป็นคนก่อเหตุจริง
สาเหตุเพราะรำคาญภรรยาที่มักจะมีนิสัยหึงหวง กล่าวหาว่าตนไปติดผู้หญิงคนใหม่ ทั้งที่ตนไม่ได้กระทำ วันเกิดเหตุภรรยาก็พูดเหมือนเดิม จึงบันดาลโทษะ ใช้ค้อนทุบศีรษะภรรยาดังกล่าว หลังจากนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปแจ้งหน่วยกู้ภัยวังกรูด ให้ไปนำภรรยาไปหาหมอ
ก่อนจะหลบหนีไปอยู่ในป่าหาเก็บลูกพุทรากินประทังชีวิต เสพยาบ้าเพื่อให้หายหิว แต่ก็เอาไม่อยู่หิวข้าว จึงย้อนกลับมาบ้านแม่ หวังจะมากินข้าว ไม่คิดว่าตำรวจจะมาดักรออยู่หน้าบ้าน
หลังสอบสวนพนักงานสอบสวน สภ.สตึก แจ้งข้อหานายบุญเชิด ในข้อหา ทำร้ายร่างกายผู้อื่น, เสพยาเสพติดประเภท1 (ยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาต ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป