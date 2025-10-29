ดราม่าเชียงใหม่ ดอกไม้สีดำ-ติดโคมกลับหัว งานยี่เป็ง ทัวร์ลงวิจารณ์ยับ เทศบาลนครเชียงใหม่ ทนไม่ไหว ส่งเจ้าหน้าที่รื้อ-เตรียมแก้ไข
วันที่ 29 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เร่งรื้อดอกไม้สีดำ ที่นำมาปักตกแต่งบริเวณถนนเกาะกลางฝั่งตะวันออกเชิงสะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยทีมงานเข้ารื้อถอนและนำรถบรรทุกมาใส่ดอกไม้สีดำเพื่อนำไปตกแต่งใหม่ หลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่เข้าไปคอมเมนต์ไม่เห็นด้วยกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ ที่นำสีดำมาพ่นสีดอกไม้
ทำให้ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรียกประชุมเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดตกแต่งดอกไม้ดังกล่าว รวมถึงซุ้มไฟ กระทง และช้างที่ประดับตกแต่งบริเวณรอบคูเมือง ลานประตูท่าแพ และประตูช้างเผือก
ผู้สื่อข่าวสอบถาม นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า หลังเป็นข่าวไปตอนแรกเจ้าหน้าที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขโทนสีและมีการแซมดอกขาว แต่เมื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวเห็นข่าว ต่างพากันแวะเวียนมาถ่ายรูปเช็กอินกันอย่างไม่ขาดสาย ทำให้เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าปฏิบัติงานไม่มีความสะดวกในการทำงาน
ดังนั้นเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย ทางเจ้าหน้าที่จึงได้รื้อดอกสีดำออกก่อนทั้งหมดเพื่อนำไปทำใหม่ และจะนำมาติดตั้งอีกครั้งเมื่อใกล้ถึงประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4–6 พฤศจิกายน 2568 นี้ ซึ่งจะมีการออกแบบและตกแต่งใหม่ให้เหมาะสมสวยงามอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ายังมีอีกจุดที่ชาวบ้านต่างวิพากษ์วิจารณ์และท้วงติง เรื่องการติดตั้งโคมยี่เป็งแบบแขวนที่ถูกดีไซน์ออกมาเป็นสีเงินประดับไฟนั้น แต่พบว่าโคมดังกล่าวกลับถูกติดกลับด้าน พร้อมนำรูปภาพมาประกอบให้ดูว่าโคมยี่เป็งแขวนล้านนาต้องติดแบบไหนจึงจะถูก
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ประตูช้างเผือก พบว่าโคมยี่เป็ง 4 ลูก ที่ติดตกแต่งไว้เหมือนกับถูกกลับเอาส่วนหัวที่มียอดแหลม 4 ยอด หรือที่เรียกว่าส่วนหัวของโคมลง ส่วนก้นหรือหางโคมที่ปกติจะมีการตกแต่งส่วนหาง 4 หาง ลักษณะคล้ายชายตุงยาวลงมานั้น ถูกกลับด้านขึ้นไปด้านบน
สอบถามจากผู้รู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา ต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าจะติดกลับหัวตามแบบที่เคยมีมา แต่ก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดจึงติดแบบนั้น หรืออาจจะเป็นงานครีเอท หรืออาจตกแต่งไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ต้องรอเจ้าของงานชี้แจงต่อไป ซึ่งทีมข่าวก็เก็บภาพโคมยี่เป็งและของดั้งเดิมมาเปรียบเทียบให้ดู ก็ปรากฏว่าเหมือนจะเป็นการติดกลับหัวจริง ๆ
อย่างไรก็ตามทางเทศบาลโดยผู้รับเหมากำลังดำเนินการแก้ไขกับสิ่งที่ผิดพลาด รื้อดอกไม้สีดำออกไปแก้ไข ส่วนโคมกลับหัวโคมที่กลับหัว ต้องลุ้นกันว่าทางผู้รับเหมาทำซุ้ม จะแก้ไขหรือไม่ต่อไป เพราะมีบางจุดก็ติดตั้งถูก บางจุดก็ยังกลับหัวอยู่
เจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมาในส่วนซุ้มและสวนดอกไม้สีดำ แจ้งมาว่ากำลังให้ช่างดำเนินแก้ไขอยู่ในขณะนี้ให้ถูกต้องในแต่ละจุด เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนเปิดงานยี่เป็งเชียงใหม่