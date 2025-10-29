น้าชาย “ใบหม่อน” ติดใจการเสียชีวิตของหลานสาววัย 27 ปี ที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา หลังภาพพบว่าตายผิดธรรมชาติ วอนรัฐช่วยตรวจสอบ พร้อมเดินเรื่องนำร่างกลับไทย
เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2568 นายศรายุทธ อายุ 51 ปี น้าชายของน.ส.กนกวรรณ หรือใบหม่อน อายุ 27 ปียังคงตกใจจากเหตุการณ์ที่ น.ส.กนกวรรณ หรือใบหม่อน เสียชีวิตเป็นปริศนาที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา จนมีผู้ใช้เฟซบุ๊กนำเรื่องราวมาโพสต์ พร้อมข้อความระบุว่า “มีคนไทยตกตึกเสียชีวิตอีกแล้ว ตอนนี้ผมกำลังไล่หาข้อมูลน้อง คนไทยที่อยู่ข้างในในปอยเปตช่วยช่วยกันครับ เราจะให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกบ่อยบ่อยไม่ได้นะ หลายครั้งที่คนไทยต้องเข้าไปเสียชีวิตที่นั่น โดยที่จับตัวผู้ต้องหาไม่ได้จับมือใครดมไม่ได้ เคสนี้ผมไม่ยอมผมจะตามให้ถึงที่สุดผมต้องการทวงความถูกต้องให้คนไทย เพราะตึกนี้ที่ผมมีข้อมูลเป็นตึกที่ทำเทรดหุ้น มันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะโดดลงเอง ใครมีข้อมูลอินบ็อกซ์มาครับส่วนตัว คนไทยก็ไม่ตายฟรี ผมจะพาน้องกลับบ้าน”
โดยนายศรายุทธ บอกว่า ตนเองเป็นน้าของน้องใบหม่อน ในวันนี้ขณะที่กำลังทำงาน มีโทรศัพท์เข้ามาหลายสาย แต่ตนเองไม่กล้ารับโทรศัพท์เพราะกลัวหัวหน้างานจะตำหนิ จนกระทั่งมีแม่ของน้องใบหม่อน โทรเข้ามาจึงได้รับสาย และบอกว่าน้องใบหม่อนเสียชีวิตแล้ว ตนเองก็ตกใจ
และแม่ของน้องใบหม่อนบอกเพียงว่า จะรีบเดินทางจากจังหวัดระยอง กลับมาที่จังหวัดขอนแก่นภายใน 1-2 วันนี้ พร้อมกับมีการเตรียมเอกสาร เพื่อให้เพื่อนนำไปเดินเรื่อง เพื่อนำร่างน้องใบหม่อนกลับมาบำเพ็ญกุศลตามประเทณี ที่บ้านเกิด จังหวัดขอนแก่น
ส่วนสาเหตุการณ์เสียชีวิตตนเองมองว่า เป็นการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติ เพราะหากตกจากที่สูง ทำไมร่างของหลานสาว จึงไม่มีเลือดไหลออกจากร่างกาย อยากให้รัฐบาลไทย มีการช่วยตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงด้วย หากช่วยประสานนำร่างกลับมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีได้ก็ยิ่งดี เพราะเกรงขั้นตอนจะยุ่งยาก