กระบะตู้ทึบช็อก นึกว่าถุงขยะอยู่กลางถนน เบรกไม่ทัน ทับร่างหนุ่ม หลังขี่จยย.ถูกรถชนล้ม สลดซ้ำ คนเห็นเหตุการณ์ เผย ถูกชนซ้ำก่อนหน้านี้ 3-4 คัน
เมื่อเวลา 03.45 น. วันที่ 30 ต.ค.2568 พ.ต.ต.พรเจตต์ พร้อมมูล สารวัตร(สอบสวน) สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ รับแจ้งเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์ บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลสถาบันธัญลักษณ์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ้ง
ที่เกิดเหตุก่อนถึงจุดกลับรถรังสิตใต้สะพานแก้วคลอง 1 ประมาณ 500 เมตร เส้นทางคู่ขนาน พบรถกระบะแบบตู้ทึบ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ทะเบียน กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ ใต้ท้องรถล้อหลังฝั่งขวา
พบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นายสุทธิศักดิ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี สภาพศพหัวกะโหลกแตกละเอียด ไม่สามารถนำร่างออกมาได้ เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเพื่อนำร่างออกมา ห่างกันประมาณ 20 เมตร พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ110 สีขาว ทะเบียน กรุงเทพมหานคร สภาพกระจกและไฟหน้าแตก
จากการสอบถาม นายเอกชัย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี คนขับรถกระบะตู้ทึบ กล่าวว่า ตนขับรถมาจากซอย 7 มุ่งหน้าไปปราจีนบุรี และรถบรรทุกผักกับเนื้อหมู ระหว่างที่ขับรถมาไม่เร็วมาก
ถึงจุดเกิดเหตุเห็นเหมือนมีถุงขยะสีดำอยู่กลางถนนแต่ตนเบรกไม่ทัน ชนร่างผู้เสียชีวิตมุดอยู่ใต้ท้องรถ ซึ่งมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่า ผู้เสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ มีรถชนไปก่อนแล้ว ถูกรถเหยียบ ตนเห็นก็ไม่คิดว่าจะเป็นคนนึกว่าถุงขยะ
ด้าน นายมีนา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า ตนขับรถจักรยานยนต์มาจากเมืองเอก ขับรถผ่าน สงสัยว่าคนหรืออะไรที่อยู่กลางถนน ก็เลยวนรถกลับมาดู ก็เห็นเป็นคนที่ถูกรถชนไปแล้ว จึงถือไฟโบกรถว่าให้ชะลอความเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้มีรถมาชนซ้ำ แต่ก็มีชนซ้ำ 3-4 คัน จนมีรถกระบะตู้ทึบชนแล้วลากไปเลยอย่างที่เห็น
เบื้องต้น พ.ต.ต.พรเจตต์ ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมบันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้เสียชีวิตได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำศพส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เพื่อตรวจสอบการเสียชีวิตอีกครั้งและจะได้ติดตามญาติเพื่อนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป