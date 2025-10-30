กรมโยธาธิการและผังเมือง ส่งมอบความสำเร็จโครงการพัฒนา “หนองน้ำพุ” มั่นใจท้องถิ่นสานต่อและดูแลรักษาพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ส่งมอบความสำเร็จโครงการพัฒนา “หนองน้ำพุ”ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มั่นใจท้องถิ่นสานต่อและดูแลรักษาพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ย้ำความสำเร็จที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมและออกกำลังกาย พร้อมทั้งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสธรรมชาติได้อย่างแน่นอน
นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ขอชื่นชมและยินดีกับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ที่ได้ร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งรับมอบโครงการจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ไปดูแลบำรุงรักษา และยังได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการขอรับการสนับสนุนจากกรมฯ ในการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการในเฟสที่ 2 เพื่อให้พื้นที่เกิดความสมบูรณ์ต่อเนื่อง และเป็นศูนย์สุขภาพอย่างครบวงจร
จะเห็นได้ว่า ท้องถิ่นได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ กรม ฯ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจด้านการพัฒนาเมือง พร้อมสนับสนุนทุกพื้นที่ในการพัฒนาเมืองให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ดังปณิธานของกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อย่างแท้จริง
สำหรับ “หนองน้ำพุ” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ เหมาะแก่การเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ลักษณะเป็นหนองน้ำจืด มีเนื้อที่ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร ลึกประมาณ 2 – 5 เมตร มีทัศนียภาพที่สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาดอยนางนอน คงความเป็นธรรมชาติไว้ได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรได้ตลอดทั้งปี
รวมทั้งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่คนไทยและชาวต่างชาตรู้จัก จากเหตุการณ์ที่นักฟุตบอลติดอยู่ในถ้ำ และได้รับความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน จนเป็นเรื่องราวที่ผู้คนกล่าวถึงอย่างมาก นอกจากนี้หนองน้ำพุยังมีความมหัศจรรย์ คือ เมื่อส่งเสียงเคาะไม้ เคาะปี๊บ หรือมีเสียงดังเกิดขึ้นจะมีฟองน้ำพุผุดขึ้นมาจากน้ำได้เอง ซึ่งถือเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมานานนับหลาย 100 ปี กรม ฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนพื้นที่ให้เกิดการพัฒนา และได้เห็นประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ และขอให้ทุกคนร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่ให้คงอยู่อย่างสวยงาม
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พื้นที่ให้เกิดความสวยงามและยั่งยืนต่อไป