โคมกลับหัว ยังไม่จบ ผู้รับเหมา จับโคมไฟกลับหัวให้เหมือนกันทุกจุด จุดโคมที่ติดตั้งถูกต้องจับกลับหัวให้เหมือนกัน ชาวบ้านงง ยิ่งแก้ไข ยิ่งผิด
กรณีโคมยี่เป็ง ติดตั้งกลับหัว ในตัวเมืองเชียงใหม่ ถนนท่าแพ บริเวณแยกข่วงประตูท่าแพ ต่อมาทั้งนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นักวิชาการ รวมทั้งหลายฝ่ายออกมาเตือนให้รีบแก้ไข รวมทั้งดอกไม้พ่นสีดำ โดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ผู้รับเหมาไปดำเนินการแก้ไข ตามที่เสนอข่าวไปนั้น
ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 30 ตค 68 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จุดที่ติดตั้งโคมไฟ บริเวณแยกข่วงประตูท่าแพ, และบริเวณแยกประตูเชียงใหม่ ที่ติดตั้งโคมไฟดังกล่าว ปรากฏว่าจุดติดตั้งโคมไฟ ที่แยกข่วงประตูท่าแพ ถูกเจ้าหน้าที่จัดการติดตั้งใหม่นำมากลับหัวลง
จากเดิมจุดนี้โคมไฟติดตั้งถูกต้องแล้ว วันนี้ทางผู้รับเหมากลับมาดำเนินการกลับหัวให้เหมือนกันหมด ทำเอาชาวบ้านในละแวกดังกล่าวพากันงง คาดว่าจะมีการเข้าใจผิดเรื่องการติดตั้งแน่นอน
ส่วนที่บริเวณแยกประตูช้างเผือกนั้น โคมไฟยังคงติดตั้งกลับหัวเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ส่วนบริเวณจุดดอกไม้พ่นสีดำที่ถูกรื้อออกไปปรากฏว่า ยังไม่นำดอกไม้ที่ไปปรับปรุงมาติดตั้งแต่อย่างใด และบริเวณขอบฟุตปาธทางผู้รับเหมาก็พ่นสีขาวทับ เส้นจราจรขาวแดงที่ระบุห้ามจอดให้กลายเป็นสีขาว
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยัง ผู้ประมูลงานยี่เป็งของเชียงงใหม่ จากเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับคำตอบว่า งานประมูลรับงานยี่เป็งของเทศบาลนครเชียงใหม่นั้น มีโครงการตกแต่งเมือง ประติมากรรม ซุ้มไฟสวยงาม โดยมีบริษัทแห่งหนึ่ง ถูกคัดเลือกในงบ 14,690,000 บาท
โคมล้านนาตกแต่งซุ้มไฟ บริษัทอีกแห่งประมูลไปในงบประมาณ 3,390,000 บาท งานจ้างเอกชน จัดเวทีกิจกรรมประเพณี ก็มีบริษัทชื่อดัง ได้ไปในงบ 9,237,100 บาท รวมงบทั้งหมด 27,319,669 บาท
- สภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ ซัด ‘โคมปิ้นจะหลิ้น’ ติดกลับหัว ชี้น่าอาย ไล่ไปศึกษาจากลำพูน
- ดราม่าเชียงใหม่ ดอกไม้สีดำ-ติดโคมกลับหัว งานยี่เป็ง ทัวร์ลงวิจารณ์ยับ
บริษัทที่ได้งาน โคมล้านนาตกแต่งซุ้มไฟที่ติดตั้งโคมไฟกลับหัว และบริษัทที่ได้โครงการตกแต่งเมือง ประติมากรรม ซุ้มไฟสวยงามดอกไม้พ่นสีดำ ส่วนบริษัทอีกแห่ง ที่ได้รับการว่าจ้างจัดเวทีกิจกรรมประเพณี โดยเจ้าของบริษัท แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำโคมกลับหัว และดอกไม้พ่นสีดำแต่อย่างใด