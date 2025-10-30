นฤมล แจ้ง บอร์ด คุรุสภา ไฟเขียว ยกเลิกสอบวิชาเอกตั๋วครู มีผลทันที ม.ค. 69 มุ่งเน้น ทดสอบมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพการเป็นครู เพื่อได้ครูเก่งเข้ามาดูแลนักเรียน

30 ต.ค. 68 – ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 11/2568 โดยมีคณะกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วม ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

นางนฤมล เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมได้มีมติให้มีการยกเลิกการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู กลุ่มวิชาเอก

โดยจากนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะไปดำเนินการแก้ไขข้อบังคับคุรุสภาว่า ด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 และจากนั้นสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะเสนอกลับมาให้ตนลงนามประกาศใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ต่อไป ซึ่งการประกาศยกเลิกการทดสอบ เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้น จะมีผลบังคับใช้ทันทีในการจัดทดสอบรอบถัดไปเดือน มกราคม 2569 นี้

“ทั้งนี้ในการประชุมแก้ไขข้อบังคับด้วยการยกเลิกการทดสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ให้ข้อเสนอแนะว่า สภาวิชาชีพต่างๆ ไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายงานด้านคุณภาพวิชาเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถดูแลควบคุมคุณภาพวิชาเอกที่สอนได้อยู่แล้ว

อีกทั้ง อว. ก็ได้กำกับมาตรฐานการจัดทำหลักสูตรวิชาต่างๆ ด้วย ซึ่งหากมองในมุมกฎหมายการไปกำหนดให้มีการทดสอบวิชาเอก เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้าไปด้วย ก็อาจเป็นภาระของผู้เข้ารับการทดสอบได้” นางนฤมล กล่าว

นางนฤมล กล่าวต่อว่า การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ด้วยการเพิ่มการทดสอบของกลุ่มวิชาเอกเข้าไปด้วย ทำให้ผู้เข้ารับการทดสอบอาจมองว่า มีการทดสอบที่ไม่จำเป็นมากเกินไป เพราะผู้เข้าทดสอบเองก็ผ่านการเรียนวิชาเอกในมหาวิทยาลัยมาแล้ว

อีกทั้งการสอบบรรจุเพื่อแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือ ครูผู้ช่วย สังกัดหน่วยงานต่างๆ ก็มีการสอบกลุ่มวิชาเอกอยู่แล้วด้วย ดังนั้นก็ถือว่า มีคุณภาพด้านวิชาการในแง่ของวิชาเอกที่อัดแน่นอย่างเต็มที่

ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ควรมุ่งเน้นการทดสอบด้านมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของการเป็นครู เพื่อให้ได้ครูเก่งด้านจรรยาบรรณเข้ามาดูแลนักเรียน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครู ตามข้อบังคับของคุรุสภา ว่าด้วยระดับคุณภาพมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครู รวม 13 ราย และได้อนุมัติการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย 17 แห่ง จำนวน 23 หลักสูตร ครอบคลุม ปริญญาตรีทางการศึกษา 11 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 5 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพบริหารการศึกษา 1 หลักสูตร ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) 1 หลักสูตร และปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหารการศึกษา) 5 หลักสูตร

พร้อมทั้งยังอนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษาปริญญาโททางการศึกษาของ 5 แห่ง รวม 5 หลักสูตร และรับทราบการอนุมัติหลักการให้ออกหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว (ประเภทครู) ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีคุณวุฒิในกลุ่มวิชาที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน หรือกลุ่มวิชาในประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน เป็นเวลา 2 ปี

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ
2

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ร่วงลงแรงอีกแล้ว
3

7คนแล้วรางวัลที่1 พ่อแก่เงินล้าน สาวมองตาขอได้12ล้าน เจอผ่านแท็บเล็ต งวดนี้มีอึ้ง
4

เตือน! ร้านค้า-ผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ห้ามซื้อสินค้าอะไรบ้าง โทษหนักทั้งจำ-ปรับ
5

เสียงประทัดดังสนั่น นับพันแห่ร่วมพิธี เผาเรือสำเภามังกร ส่องเลขเด็ด6ตัว
6

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 6 เตือนฝนถล่มทั่วประเทศ 30 ต.ค. - 2 พ.ย.
7

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงแรงอีกแล้ว รีบตัดสินใจเลย
8

พรรคไทรวมพลัง แถลงขออภัย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง สส. สวมชุดผ้าไหมชมพูเข้าสภา
9

กลิ่นเหม็นรุนแรง พังประตูบ้านช็อก พบเป็นศพหญิงเปลือยกาย หนอนไต่
10

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อ 38 จังหวัดโดนเต็มๆ