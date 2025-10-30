นฤมล แจ้ง บอร์ด คุรุสภา ไฟเขียว ยกเลิกสอบวิชาเอกตั๋วครู มีผลทันที ม.ค. 69 มุ่งเน้น ทดสอบมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพการเป็นครู เพื่อได้ครูเก่งเข้ามาดูแลนักเรียน
30 ต.ค. 68 – ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 11/2568 โดยมีคณะกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วม ที่ห้องประชุมราชวัลลภ
นางนฤมล เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมได้มีมติให้มีการยกเลิกการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู กลุ่มวิชาเอก
โดยจากนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะไปดำเนินการแก้ไขข้อบังคับคุรุสภาว่า ด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 และจากนั้นสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะเสนอกลับมาให้ตนลงนามประกาศใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ต่อไป ซึ่งการประกาศยกเลิกการทดสอบ เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้น จะมีผลบังคับใช้ทันทีในการจัดทดสอบรอบถัดไปเดือน มกราคม 2569 นี้
“ทั้งนี้ในการประชุมแก้ไขข้อบังคับด้วยการยกเลิกการทดสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ให้ข้อเสนอแนะว่า สภาวิชาชีพต่างๆ ไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายงานด้านคุณภาพวิชาเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถดูแลควบคุมคุณภาพวิชาเอกที่สอนได้อยู่แล้ว
อีกทั้ง อว. ก็ได้กำกับมาตรฐานการจัดทำหลักสูตรวิชาต่างๆ ด้วย ซึ่งหากมองในมุมกฎหมายการไปกำหนดให้มีการทดสอบวิชาเอก เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้าไปด้วย ก็อาจเป็นภาระของผู้เข้ารับการทดสอบได้” นางนฤมล กล่าว
นางนฤมล กล่าวต่อว่า การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ด้วยการเพิ่มการทดสอบของกลุ่มวิชาเอกเข้าไปด้วย ทำให้ผู้เข้ารับการทดสอบอาจมองว่า มีการทดสอบที่ไม่จำเป็นมากเกินไป เพราะผู้เข้าทดสอบเองก็ผ่านการเรียนวิชาเอกในมหาวิทยาลัยมาแล้ว
อีกทั้งการสอบบรรจุเพื่อแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือ ครูผู้ช่วย สังกัดหน่วยงานต่างๆ ก็มีการสอบกลุ่มวิชาเอกอยู่แล้วด้วย ดังนั้นก็ถือว่า มีคุณภาพด้านวิชาการในแง่ของวิชาเอกที่อัดแน่นอย่างเต็มที่
ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ควรมุ่งเน้นการทดสอบด้านมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของการเป็นครู เพื่อให้ได้ครูเก่งด้านจรรยาบรรณเข้ามาดูแลนักเรียน
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครู ตามข้อบังคับของคุรุสภา ว่าด้วยระดับคุณภาพมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครู รวม 13 ราย และได้อนุมัติการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย 17 แห่ง จำนวน 23 หลักสูตร ครอบคลุม ปริญญาตรีทางการศึกษา 11 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 5 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพบริหารการศึกษา 1 หลักสูตร ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) 1 หลักสูตร และปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหารการศึกษา) 5 หลักสูตร
พร้อมทั้งยังอนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษาปริญญาโททางการศึกษาของ 5 แห่ง รวม 5 หลักสูตร และรับทราบการอนุมัติหลักการให้ออกหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว (ประเภทครู) ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีคุณวุฒิในกลุ่มวิชาที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน หรือกลุ่มวิชาในประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน เป็นเวลา 2 ปี