กรุงเทพฯ รองปลัด กทม. เร่งตัดวงจร ผู้ค้า-ผู้เสพยาเสพติด แพร่กระจาย ล็อกเป้าเฝ้าระวัง ยาเสพติด 250 ชุมชน ทั่วเมืองกรุง จับตาพิเศษ คันนายาว-คลองเตย ตั้งชุดปฏิบัติการลุยตรวจเชิงรุก
30 ต.ค. 68 – ที่ศาลาว่าการ กทม. นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) ว่า
จากการประชุม ศอ.ปส.กทม. มีข้อมูลสำคัญในวาระต่างๆ ดังนี้ สำนักงาน ปปส.กทม. รายงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในภาพรวม กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่การค้าและแพร่ระบาดที่สำคัญ
โดยมีจำนวนผู้ถูกจับคดียาเสพติดเฉลี่ย 5 ปี (2563 – 2567) อยู่ที่ 10,876 คน ปัจจุบันมี 250 ชุมชน (คิดเป็น 12% ของชุมชนทั้งหมด 2,003 ชุมชน) ที่มีปัญหาการค้าและมั่วสุมยาเสพติด สิ่งที่น่ากังวลคือพบว่าแนวโน้มผู้เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งการค้าและเสพเป็นรายใหม่และอายุน้อยลง ด้านชนิดยาเสพติดแม้ยาบ้าและไอซ์ยังเป็นปัญหาหลักแต่มีแนวโน้มของยาอีและคีตามีนเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตัดวงจรยาเสพติดไม่ให้แพร่กระจายลงตามชุมชนมากไปกว่านี้ ลดโอกาสการเข้าถึงยาเสพติดและผู้เสพรายใหม่ สำนักงาน ปปส.กทม. ได้เสนอแนวทางปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเปิดปฏิบัติการในชุมชนเป้าหมาย เน้นเฝ้าระวังในกลุ่มประชากรแฝง ซึ่งเป็นผู้ก่อปัญหาค้ายาเสพติดส่วนใหญ่ ที่กระจายอยู่ตามห้องแบ่งเช่า บ้านเช่า หอพัก และรณรงค์ป้องกันยาอี/คีตามีนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเคร่งครัด
โดยปี งบฯ ปี’69 สำนักอนามัย ได้กำหนดชุมชนเฝ้าระวังจำนวน 250 ชุมชน จากจำนวนทั้งหมด 2,003 ชุมชน ใน 50 เขต โดยเป็นชุมชนที่มีปัญหาจากฐานข้อมูล 3 ฐาน ของสำนักงาน ปปส.กทม. ได้แก่ การประชุมกลุ่มพื้นที่ การประเมินสภาพปัญหา และเรื่องร้องเรียนซ้ำซาก
โดยเขตที่มีชุมชนเฝ้าระวังมากที่สุด คือ เขตคันนายาว 15 ชุมชน และ เขตคลองเตย 13 ชุมชน ซึ่งแนวทางการดำเนินงานจะดำเนินการตามแนวทางชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการบูรณาการ, จัดเวทีประชาคม, ค้นหา X-ray ชุมขน, บำบัดรักษา, และรายงานผลในระบบ NISPA
ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้นำเสนอประเด็นสื่อสารหลัก “Happy Life – ชีวิตดี เริ่มที่ตัวเรา” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษของสิ่งเสพติด รวมถึงแอลกอฮอล์/บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า โดยรองปลัดฯ เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและสำนักงานเขต ช่วยกันผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์เรื่องนี้ออกไปให้ได้มากที่สุด
ในส่วนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยนิยามของชุมชนสีขาวคือชุมชนที่ Re X-ray แล้วไม่พบผู้เกี่ยวข้องหรือพบผู้เกี่ยวข้องแต่สามารถจับกุมผู้ค้าได้ทุกรายและนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษาได้ทุกราย
ทั้งนี้ สถานีตำรวจนครบาลจะร่วมดำเนินการกับสำนักงานเขต ในการค้นหาผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างต่อเนื่องทุกเดือน