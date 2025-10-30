สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ประสานกงสุลรับศพ “น้องใบหม่อน” กลับไทยแล้ว จนท.อายัดตรวจสอบทันที ยังไม่ให้ญาติเอากลับไปทำพิธี

วันที่ 30 ต.ค.2568 จากกรณีที่ได้เกิดเหตุหญิงชาวไทยพลัดตก จากชั้น 3 ของอาคาร “แอร์วูด” ( Attwood Import Export) ที่บ้านกะบาลสะเปียน แขวงโอวโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา และเสียชีวิตในเวลาต่อมา เหตุเกิดเมื่อวานนี้ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชา ได้ตรวจสอบ พบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นคนไทย ชื่อคือ น.ส.กนกวรรณ ฉลวยแสง อายุ 27 ปี ชาวจ.ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ที่บริเวณหน้าด่านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ประสานกับสถานกงสุลไทย เพื่อออกหนังสือรับรองสำหรับการนำศพกลับประเทศ เพื่อนำศพส่งมอบให้กับญาติฝั่งไทย ส่วนผลการสอบสวนเหตุการณ์เสียชีวิตครั้งนี้ ยังไม่แน่ชัด

โดยทางญาติได้มอบอำนาจให้ นายบุญธรรม อนุสิทธิ์ หัวหน้าทีมกู้ภัยมูลนิธิกู้ภัยอรัญประเทศ เป็นผู้รับศพแทน และขอให้นำร่างของผู้เสียชีวิตไปส่งที่ภูมิลำเนา ที่วัดวุฒาราม ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินการจัดงานศพต่อไป ขณะที่แม่ของหญิงที่เสียชีวิต ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ จะเดินทางด้วยรถยนต์ไปสมทบที่ จ.ขอนแก่น

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองลึก เจ้าของท้องที่ ได้แจ้งให้มีการอายัดศพไว้ก่อน และห้ามเคลื่อนย้ายศพ หญิงไทยตกตึกในปอยเปต หลังเขมรส่งศพให้เมื่อช่วงเที่ยง รอคำสั่ง เพื่อดำเนินการตรวจสอบและชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนของกฏหมายไทยก่อน คาดว่าจะเป็นที่ รพ.อรัญประเทศ หรือ สถาบันนิติเวช กทม. จึงยังไม่สามารถนำศพกลับไปที่ จ.ขอนแก่นได้

รวมทั้งกรณีที่ผู้เสียชีวิต มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับตึกที่ตกลงมาและใช้เป็นกิจการเทรดหุ้นหรือทองคำ และมีชื่อคนตายไปเกี่ยวข้องกับกรณีเทรดหุ้นหรือทองคำ มูลค่า 15-18 ล้านบาท ซึ่งเป็นธุรกิจของทุนจีนในเมืองปอยเปต จึงจำเป็นต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป

