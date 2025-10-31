กษัตริย์ชาร์ลส์ถอดพระยศ “เจ้าชาย” สั่งแอนดรูว์ย้ายจากวังวินด์เซอร์-เหตุฉาวหนัก

กษัตริย์ชาร์ลส์ถอดพระยศ – วันที่ 31 ต.ค. รอยเตอร์ รายงานว่า สำนักพระราชวังบักกิงแฮมของอังกฤษแถลงเมื่อวันที่ 30 ต.ค.ตามเวลาท้องถิ่นว่า สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงปลดพระยศ เจ้าชายแอนดรูว์ พระราชอนุชา

รวมถึงมีพระบรมราชโองการให้เสด็จออกจากพระราชวังวินด์เซอร์ และถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่รุนแรงที่สุดต่อสมาชิกราชวงศ์ในประวัติศาสตร์อังกฤษยุคใหม่

กษัตริย์ชาร์ลส์ถอดพระยศ – A selection of British national newspapers showing the front pages and their reaction to Prince Andrew announcing that he will relinquish his Duke of York title and the Order of the Garter, amid ongoing problems in his personal life, in London, Saturday, Oct. 18, 2025. (AP Photo/Alastair Grant)

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากแอนดรูว์ซึ่งจะใช้พระนามเดิมคือ แอนดรูว์ เมานต์แบ็ตเทน วินด์เซอร์ ประกาศสละพระอิสริยยศ ดยุกแห่งยอร์ก และสละเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งการ์เทอร์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีศักดิ์สูงสุดของสหราชอาณาจักร เมื่อกลางเดือนต.ค.ที่ผ่านมา

ท่ามกลางการกดดันที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากแอนดรูว์มีความสนิทสนมกับ นายเจฟฟรีย์ เอปสตีน เศรษฐีนักธุรกิจชาวอเมริกัน ผู้ต้องโทษล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนและเสียชีวิตในเรือนจำเมื่อปี 2562

FILE- Britain’s Prince Andrew leaves King Edward VII hospital in London after visiting his father Prince Philip, June 6, 2012. (AP Photo/Sang Tan, File)

แถลงการณ์สำนักพระราชวังบักกิงแฮมระบุว่า แอนดรูว์ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการให้ยกเลิกสัญญาเช่าคฤหาสน์รอยัลลอดจ์ในพระราชวังวินด์เซอร์แล้วและจะย้ายไปประทับที่ตำหนักซานดริงแฮม ในมณฑลนอร์ฟอล์ก ทางตะวันออกของอังกฤษ

“การตำหนิติเตียนเหล่านี้ถือว่ามีความจำเป็น แม้พระองค์ยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆ ที่มีต่อพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะแสดงให้ชัดเจนถึงความเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึ้งของพระองค์มีต่อเหยื่อและผู้รอดชีวิตจากการล่วงละเมิดทุกรูปแบบ”

กษัตริย์ชาร์ลส์ถอดพระยศ – The memoir book of Virginia Giuffre, “Nobody’s Girl” sits on a shelf amongst other books and is up for sale at a book store in London, Tuesday, Oct. 21, 2025 six months after Giuffre died by suicide in April.(AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

รายงานระบุด้วยว่า น.ส.เวอร์จิเนีย จุฟเฟร หนึ่งในเหยื่อที่ยื่นฟ้องแอนดรูว์ว่าล่วงละเมิดทางเพศเมื่อตอนยังเป็นผู้เยาว์ ตัดสินใจยอมความซึ่งแหล่งข่าววงในรายงานว่ามีการจ่ายเงินราว 12 ล้านปอนด์ หรือกว่า 526 ล้านบาทในขณะนั้น แม้แอนดรูว์จะยืนกรานปฏิเสธคำให้การของน.ส.จุฟเฟรมาโดยตลอด

แต่คดีดังกล่าวกลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้งเมื่อหนังสือบันทึกความทรงจำของน.ส.จุฟเฟรถูกตีพิมพ์เมื่อต้นเดือนต.ค. ในหนังสือน.ส.จุฟเฟรกล่าวว่าแอนดรูว์เชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์กับเธอเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของเขา

ขณะที่จดหมายโต้ตอบระหว่างแอนดรูว์และนายเอปสตีนจากปี 2554 ซึ่งตีพิมพ์โดยเดอะเมล์ออนซันเดย์และเดอะซันเปิดเผยว่าแอนดรูว์บอกกับนายเอปสตีนว่าพวกเขาควร “ติดต่อกันอย่างใกล้ชิด” และพวกเขาจะ “เล่นกันบ้างในเร็วๆ นี้”

FILE – From left, Britain’s Prince Andrew, Prince William, Prince Charles, Kate Duchess of Cambridge, Camilla Duchess of Cornwall and Prince Harry arrive to attend a Christmas Service at St Mary’s church on the grounds of Sandringham Estate, the Queen’s Norfolk retreat, England, Dec. 25, 2011. (AP Photo/Lefteris Pitarakis, File)

 

