กษัตริย์ชาร์ลส์ถอดพระยศ “เจ้าชาย” สั่งแอนดรูว์ย้ายจากวังวินด์เซอร์-เหตุฉาวหนัก

กษัตริย์ชาร์ลส์ถอดพระยศ – วันที่ 31 ต.ค. รอยเตอร์ รายงานว่า สำนักพระราชวังบักกิงแฮมของอังกฤษแถลงเมื่อวันที่ 30 ต.ค.ตามเวลาท้องถิ่นว่า สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงปลดพระยศ เจ้าชายแอนดรูว์ พระราชอนุชา
รวมถึงมีพระบรมราชโองการให้เสด็จออกจากพระราชวังวินด์เซอร์ และถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่รุนแรงที่สุดต่อสมาชิกราชวงศ์ในประวัติศาสตร์อังกฤษยุคใหม่
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากแอนดรูว์ซึ่งจะใช้พระนามเดิมคือ แอนดรูว์ เมานต์แบ็ตเทน วินด์เซอร์ ประกาศสละพระอิสริยยศ ดยุกแห่งยอร์ก และสละเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งการ์เทอร์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีศักดิ์สูงสุดของสหราชอาณาจักร เมื่อกลางเดือนต.ค.ที่ผ่านมา
ท่ามกลางการกดดันที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากแอนดรูว์มีความสนิทสนมกับ นายเจฟฟรีย์ เอปสตีน เศรษฐีนักธุรกิจชาวอเมริกัน ผู้ต้องโทษล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนและเสียชีวิตในเรือนจำเมื่อปี 2562
แถลงการณ์สำนักพระราชวังบักกิงแฮมระบุว่า แอนดรูว์ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการให้ยกเลิกสัญญาเช่าคฤหาสน์รอยัลลอดจ์ในพระราชวังวินด์เซอร์แล้วและจะย้ายไปประทับที่ตำหนักซานดริงแฮม ในมณฑลนอร์ฟอล์ก ทางตะวันออกของอังกฤษ
“การตำหนิติเตียนเหล่านี้ถือว่ามีความจำเป็น แม้พระองค์ยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆ ที่มีต่อพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะแสดงให้ชัดเจนถึงความเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึ้งของพระองค์มีต่อเหยื่อและผู้รอดชีวิตจากการล่วงละเมิดทุกรูปแบบ”
รายงานระบุด้วยว่า น.ส.เวอร์จิเนีย จุฟเฟร หนึ่งในเหยื่อที่ยื่นฟ้องแอนดรูว์ว่าล่วงละเมิดทางเพศเมื่อตอนยังเป็นผู้เยาว์ ตัดสินใจยอมความซึ่งแหล่งข่าววงในรายงานว่ามีการจ่ายเงินราว 12 ล้านปอนด์ หรือกว่า 526 ล้านบาทในขณะนั้น แม้แอนดรูว์จะยืนกรานปฏิเสธคำให้การของน.ส.จุฟเฟรมาโดยตลอด
แต่คดีดังกล่าวกลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้งเมื่อหนังสือบันทึกความทรงจำของน.ส.จุฟเฟรถูกตีพิมพ์เมื่อต้นเดือนต.ค. ในหนังสือน.ส.จุฟเฟรกล่าวว่าแอนดรูว์เชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์กับเธอเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของเขา
ขณะที่จดหมายโต้ตอบระหว่างแอนดรูว์และนายเอปสตีนจากปี 2554 ซึ่งตีพิมพ์โดยเดอะเมล์ออนซันเดย์และเดอะซันเปิดเผยว่าแอนดรูว์บอกกับนายเอปสตีนว่าพวกเขาควร “ติดต่อกันอย่างใกล้ชิด” และพวกเขาจะ “เล่นกันบ้างในเร็วๆ นี้”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง: