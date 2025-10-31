สัญญาณดีข้อตกลงไม่ล่ม! ฮามาสส่งเพิ่ม 2 ศพเชลยชาวยิว-เหลือในกาซ่า 11 ราย

สัญญาณดีข้อตกลงไม่ล่ม! – วันที่ 31 ต.ค. เอพี รายงานว่า กลุ่มฮามาส กองกำลังติดอาวุธในปาเลสไตน์ ส่งมอบร่างตัวประกันที่เสียชีวิตอีก 2 รายให้ขบวนการกาชาดซึ่งประสานงานส่งให้อิสราเอลแล้ว

สัญญาณดีข้อตกลงไม่ล่ม! – Red Cross vehicles carrying the bodies of two people believed to be deceased hostages handed over by Hamas make their way toward the Kissufim border crossing with Israel, to be transferred to Israeli authorities, in Deir al-Balah, central Gaza Strip, Thursday, Oct. 30, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

ถือเป็นสัญญาณดีที่บ่งชี้ว่าข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซ่าซึ่งมีความเปราะบางกำลังเดินหน้าไปในทิศทางเชิงบวก แม้กองกำลังป้องกันอิสราเอล (ไอดีเอฟ) โจมตีฉนวนกาซ่าหลายระลอกจนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 104 รายเมื่อวันที่ 28 ต.ค.

ด้านสำนัก นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ผู้นำอิสราเอล แถลงว่า ร่างของตัวประกันทั้งสองรายได้รับการยืนยันว่าเป็น นายซาฮาร์ บารุค อายุ 24 ปี และ นายอามิราม คูเปอร์ อายุ 85 ปี โดยทั้งคู่ถูกจับเป็นตัวประกันในเหตุการณ์ฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ต.ค.2566

สัญญาณดีข้อตกลงไม่ล่ม! – FILE – Hamas militants carry a white bag believed to contain a body, after retrieving it from a tunnel during a search for the remains of hostages in Hamad City, Khan Younis, in southern Gaza, Tuesday, Oct. 28, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi, File)

นับตั้งแต่เริ่มการหยุดยิงฮามาสส่งคืนร่างตัวประกันแล้ว 17 ราย และยังมีอีก 11 รายในฉนวนกาซ่าที่ต้องส่งมอบภายใต้ข้อตกลง ขณะที่อิสราเอลส่งคืนศพชาวปาเลสไตน์ 195 รายให้แก่เจ้าหน้าที่ในฉนวนกาซ่า

โดยไม่เป็นที่แน่ชัดว่าถูกสังหารในอิสราเอลระหว่างการโจมตีวันที่ 7 ต.ค. หรือเสียชีวิตในช่วงที่ถูกควบคุมตัว หรือถูกกู้ศพขึ้นมาจากฉนวนกาซ่าโดยทหารอิสราเอลในช่วงปฏิบัติภารกิจปราบปรามฮามาส

Palestinian kids look into a Red Cross vehicles carrying the bodies of two people believed to be deceased hostages handed over by Hamas make their way toward the Kissufim border crossing with Israel, to be transferred to Israeli authorities, in Deir al-Balah, central Gaza Strip, Thursday, Oct. 30, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

 

