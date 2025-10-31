สัญญาณดีข้อตกลงไม่ล่ม! ฮามาสส่งเพิ่ม 2 ศพเชลยชาวยิว-เหลือในกาซ่า 11 ราย

สัญญาณดีข้อตกลงไม่ล่ม! – วันที่ 31 ต.ค. เอพี รายงานว่า กลุ่มฮามาส กองกำลังติดอาวุธในปาเลสไตน์ ส่งมอบร่างตัวประกันที่เสียชีวิตอีก 2 รายให้ขบวนการกาชาดซึ่งประสานงานส่งให้อิสราเอลแล้ว
ถือเป็นสัญญาณดีที่บ่งชี้ว่าข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซ่าซึ่งมีความเปราะบางกำลังเดินหน้าไปในทิศทางเชิงบวก แม้กองกำลังป้องกันอิสราเอล (ไอดีเอฟ) โจมตีฉนวนกาซ่าหลายระลอกจนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 104 รายเมื่อวันที่ 28 ต.ค.
ด้านสำนัก นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ผู้นำอิสราเอล แถลงว่า ร่างของตัวประกันทั้งสองรายได้รับการยืนยันว่าเป็น นายซาฮาร์ บารุค อายุ 24 ปี และ นายอามิราม คูเปอร์ อายุ 85 ปี โดยทั้งคู่ถูกจับเป็นตัวประกันในเหตุการณ์ฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ต.ค.2566
นับตั้งแต่เริ่มการหยุดยิงฮามาสส่งคืนร่างตัวประกันแล้ว 17 ราย และยังมีอีก 11 รายในฉนวนกาซ่าที่ต้องส่งมอบภายใต้ข้อตกลง ขณะที่อิสราเอลส่งคืนศพชาวปาเลสไตน์ 195 รายให้แก่เจ้าหน้าที่ในฉนวนกาซ่า
โดยไม่เป็นที่แน่ชัดว่าถูกสังหารในอิสราเอลระหว่างการโจมตีวันที่ 7 ต.ค. หรือเสียชีวิตในช่วงที่ถูกควบคุมตัว หรือถูกกู้ศพขึ้นมาจากฉนวนกาซ่าโดยทหารอิสราเอลในช่วงปฏิบัติภารกิจปราบปรามฮามาส
ข่าวที่เกี่ยวข้อง: