อ่วมน้ำท่วม สะเทือนใจ ครอบครัวเวียดนาม แบกโลงศพ ฝ่าน้ำเชี่ยว นำไปฝังอีกฝั่งตามประเพณี หลังเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ บริเวณภาคกลางของประเทศ
เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานเหตุสะเทือนใจที่เกิดขึ้นในเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เมื่อครอบครัวหนึ่งต้องแบกโลงศพของญาติผู้เสียชีวิต ฝ่าน้ำเชี่ยว เพื่อไปประกอบพิธีฝังศพตามประเพณีท้องถิ่น ท่ามกลางอุทกภัยรุนแรงที่ถล่มภาคกลางของประเทศ
เมื่อวันที่ 27 ต.ค. คลิปวิดีโอเผยให้เห็น กลุ่มญาติกลุ่มหนึ่งกำลังแบกโลงศพญาติผู้เสียชีวิต ลุยกระแสน้ำเชี่ยวของลำธารแห่งหนึ่งที่มีระยะห่างระหว่างสองฝั่งประมาณ 20 เมตร เพื่อนำโลงศพไปยังพื้นที่ฝังศพในป่าตามประเพณีท้องถิ่น
ญาติๆ ต้องใช้เชือกกับไม้ผูกโลงศพ จากนั้นใช้คนราว 10 คน ช่วยกับแบกข้ามกระแสน้ำเชี่ยวกลางลำธาร เพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างยากลำบาก เนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยว ฝนตกหนัก
อีกทั้งหินมีความลื่นอาจทำให้เสียหลักพลัดไปกับกระแสน้ำได้ แต่ทุกคนก็สามารถประคองไว้ได้และเดินหน้าต่อจนถึงฝั่งอีกด้านได้สำเร็จ
ขณะที่ ทางด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่า ผู้เสียชีวิตคือ นางดี (นามสมมติ) เสียชีวิตไปแล้ว 3 วันก่อนหน้า ซึ่งตามประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ท้องถิ่น ร่างผู้ตายควรได้รับการฝังทันทีหลังเสียชีวิต
แต่เนื่องจากฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรง ครอบครัวจึงจำเป็นต้องรอให้สภาพอากาศดีขึ้น จึงสามารถเคลื่อนย้ายศพไปยังที่ฝังได้
เมื่อฝนเริ่มซาและระดับน้ำลดลง ชาวบ้านจึงช่วยกันแบกโลงศพข้ามลำธารไปยังป่าซึ่งเป็นสถานที่ฝังศพตามประเพณีของหมู่บ้าน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริเวณภาคกลางของเวียดนาม กำลังเผชิญกับฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ได้ทำให้หลายจังหวัดในภาคกลางตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือนกว่า 100,000 หลังจมใต้บาดาล หมู่บ้านหลายแห่งถูกตัดขาด อีกทั้งถนน และตลิ่งได้รับความเสียหายจำนวนมาก
มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 10 ราย สูญหาย 5 ราย โดยเมืองดานังได้รับผลกระทบหนักที่สุด มีผู้เสียชีวิต 6 ราย สูญหาย 4 ราย บาดเจ็บ 19 ราย บ้านพังทลาย 13 หลัง และเสียหายอีก 44 หลัง
นอกจากนี้ พื้นที่เพาะปลูกข้าวและผักถูกน้ำท่วมเสียหายหนัก สัตว์เลี้ยงกว่า 4,000 ตัวถูกน้ำพัดหาย เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือ พร้อมใช้โดรนส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่ที่ยังเข้าถึงไม่ได้ เนื่องจากฝนยังคงตกต่อเนื่องและน้ำยังไม่ลดระดับ