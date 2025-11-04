ชัตดาวน์ยังวิกฤต! แค่เดือนเดียว “เที่ยวบินล่าช้า” กระทบผู้โดยสารกว่า 3.2 ล้านคน

ชัตดาวน์ยังวิกฤต! – รอยเตอร์ รายงานวันที่ 4 ต.ค. ว่า สมาคมแอร์ไลนส์ฟอร์อเมริกา (เอโฟร์เอ) หรือเดิมคือสมาคมการขนส่งทางอากาศแห่งอเมริกา (เอทีเอ) สมาคมการค้าอุตสาหกรรมสายการบินของสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่ามีผู้โดยสารการบินในสหรัฐกว่า 3.2 ล้านคนได้รับผลกระทบ
จากความล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบินซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการหยุดงานของเจ้าหน้าที่หอควบคุมการจราจรทางอากาศในช่วง “ชัตดาวน์” ที่หน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐหยุดทำการ ตั้งแต่เริ่มปิดทำการเมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา
สมาคมแอร์ไลนส์ฟอร์อเมริกาซึ่งเป็นตัวแทนของ สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์, ยูไนเต็ดแอร์ไลน์, เซาท์เวสต์แอร์ไลน์, เดลต้าแอร์ไลน์, เจ็ตบลูแอร์เวย์ และสายการบินรายใหญ่อีกหลายสายการบิน ระบุว่า ความล่าช้าร้อยละ 16 เกิดจากปัญหาขาดแคลนพนักงานในเดือนต.ค. เพิ่มขึ้นจากปกติร้อยละ 5 ก่อนเกิดภาวะชัตดาวน์
รายงานระบุอีกว่าเฉพาะเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา มีผู้โดยสารมากกว่า 300,000 คนได้รับผลกระทบซึ่งถือเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เกิดการชัตดาวน์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง: