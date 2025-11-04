ชัตดาวน์ยังวิกฤต! แค่เดือนเดียว “เที่ยวบินล่าช้า” กระทบผู้โดยสารกว่า 3.2 ล้านคน

ชัตดาวน์ยังวิกฤต! รอยเตอร์ รายงานวันที่ 4 ต.ค. ว่า สมาคมแอร์ไลนส์ฟอร์อเมริกา (เอโฟร์เอ) หรือเดิมคือสมาคมการขนส่งทางอากาศแห่งอเมริกา (เอทีเอ) สมาคมการค้าอุตสาหกรรมสายการบินของสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่ามีผู้โดยสารการบินในสหรัฐกว่า 3.2 ล้านคนได้รับผลกระทบ

จากความล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบินซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการหยุดงานของเจ้าหน้าที่หอควบคุมการจราจรทางอากาศในช่วง “ชัตดาวน์” ที่หน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐหยุดทำการ ตั้งแต่เริ่มปิดทำการเมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา

ชัตดาวน์ยังวิกฤต! – FILE PHOTO: A traveler makes his way to the terminal at Ronald Reagan Washington National Airport, during a government shutdown, in Arlington, Virginia, U.S., October 31, 2025. More than 3.2 million U.S. airline passengers have been impacted by delays or cancellations stemming from air traffic controller staffing issues since a government shutdown began on October 1, an airline group said on Monday. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

สมาคมแอร์ไลนส์ฟอร์อเมริกาซึ่งเป็นตัวแทนของ สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์, ยูไนเต็ดแอร์ไลน์, เซาท์เวสต์แอร์ไลน์, เดลต้าแอร์ไลน์, เจ็ตบลูแอร์เวย์ และสายการบินรายใหญ่อีกหลายสายการบิน ระบุว่า ความล่าช้าร้อยละ 16 เกิดจากปัญหาขาดแคลนพนักงานในเดือนต.ค. เพิ่มขึ้นจากปกติร้อยละ 5 ก่อนเกิดภาวะชัตดาวน์

รายงานระบุอีกว่าเฉพาะเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา มีผู้โดยสารมากกว่า 300,000 คนได้รับผลกระทบซึ่งถือเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เกิดการชัตดาวน์

Visitors view the White House, more than a month into the continuing U.S. government shutdown in Washington, D.C., U.S., November 2, 2025. REUTERS/Kent Nishimura

ชัตดาวน์ยังวิกฤต! – A trashcan overflows with rubbish at Lafayette Square outside the White House, more than a month into the continuing U.S. government shutdown in Washington, D.C., U.S., November 2, 2025. REUTERS/Kent Nishimura

FILE PHOTO: A traveler awaits their delayed luggage after United Airlines grounded flights due to a tech outage at Newark Liberty International Airport in Newark, New Jersey, U.S. REUTERS/Ryan Murphy//File Photo

 

