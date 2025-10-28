ชัตดาวน์สหรัฐทำวุ่น! 2 วันเที่ยวบินล่าช้ากว่า 10,260 เที่ยว-หลังจนท.แห่หยุดงาน

ชัตดาวน์สหรัฐทำวุ่น! – รอยเตอร์ รายงานวันที่ 28 ต.ค. ถึงความคืบหน้าเหตุวุ่นวายด้านการคมนาคมทางอากาศใน สหรัฐอเมริกา โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 27 ต.ค.ตามเวลาท้องถิ่นมีเที่ยวบินล่าช้าราว 1,660 เที่ยวทั่วประเทศ หลังจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค. มีเที่ยวบินล่าช้ากว่า 8,600 เที่ยว
ท่ามกลางการหยุดงานของเจ้าหน้าที่หอควบคุมการจราจรทางอากาศซึ่งเพิ่มขึ้นในช่วง “ชัตดาวน์” ที่หน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐหยุดทำการเข้าสู่วันที่ 27
สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (เอฟเอเอ) ของสหรัฐ แถลงถึงปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้และท่าอากาศยานนานาชาตินวร์ก ลิเบอร์ตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ นอกจากนี้ยังกำหนดความล่าช้าภาคพื้นดินที่ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิสซึ่งทำให้เที่ยวบินล่าช้าเฉลี่ย 25 นาที
ข้อมูลจากไฟลต์อะแวร์ระบุว่า เที่ยวบินของสายการบินเซาท์เวสต์แอร์ไลน์ ล่าช้าถึงร้อยละ 45 หรือ 2,000 เที่ยวบินในวันที่ 26 ต.ค. ขณะที่เที่ยวบินของอเมริกันแอร์ไลน์ล่าช้าเกือบ 1,200 เที่ยวบิน หรือ 1 ใน 3 ส่วนเที่ยวบินของยูไนเต็ดแอร์ไลน์ล่าช้าร้อยละ 24 หรือ 739 เที่ยวบิน และเที่ยวบินของเดลต้าแอร์ไลน์ล่าช้าร้อยละ 17 หรือ 610 เที่ยวบิน
ด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมสหรัฐระบุว่าร้อยละ 44 ของความล่าช้าในวันที่ 26 ต.ค. เกิดขึ้นเพราะเจ้าหน้าที่หอควบคุมการจราจรทางอากาศไม่เพียงพอ โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศประมาณ 13,000 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานความปลอดภัยการขนส่ง 50,000 คนต้องทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง และจะไม่ได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนครั้งแรกในวันที่ 28 ต.ค.
ความล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก่อให้เกิดความไม่พอใจของประชาชน โดยเฉพาะผลกระทบจากการชัตดาวน์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงส่งผลต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ถูกกดดันอย่างหนักให้เร่งแก้ไขปัญหาทางตันด้านงบประมาณ
