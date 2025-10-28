ชัตดาวน์สหรัฐทำวุ่น! 2 วันเที่ยวบินล่าช้ากว่า 10,260 เที่ยว-หลังจนท.แห่หยุดงาน

ชัตดาวน์สหรัฐทำวุ่น!รอยเตอร์ รายงานวันที่ 28 ต.ค. ถึงความคืบหน้าเหตุวุ่นวายด้านการคมนาคมทางอากาศใน สหรัฐอเมริกา โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 27 ต.ค.ตามเวลาท้องถิ่นมีเที่ยวบินล่าช้าราว 1,660 เที่ยวทั่วประเทศ หลังจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค. มีเที่ยวบินล่าช้ากว่า 8,600 เที่ยว

ท่ามกลางการหยุดงานของเจ้าหน้าที่หอควบคุมการจราจรทางอากาศซึ่งเพิ่มขึ้นในช่วง “ชัตดาวน์” ที่หน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐหยุดทำการเข้าสู่วันที่ 27

ชัตดาวน์สหรัฐทำวุ่น! – Adjusted flight departure times are posted on a monitor at Louis Armstrong New Orleans International Airport in Kenner, La. Air travel turmoil deepened with more than 1,660 flights delayed nationwide on Monday and more than 8,600 delays on Sunday, with air traffic controller absences surging amid a federal government shutdown now in its 27th day. (AP Photo/Gerald Herbert)

สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (เอฟเอเอ) ของสหรัฐ แถลงถึงปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้และท่าอากาศยานนานาชาตินวร์ก ลิเบอร์ตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ นอกจากนี้ยังกำหนดความล่าช้าภาคพื้นดินที่ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิสซึ่งทำให้เที่ยวบินล่าช้าเฉลี่ย 25 ​​นาที

ข้อมูลจากไฟลต์อะแวร์ระบุว่า เที่ยวบินของสายการบินเซาท์เวสต์แอร์ไลน์ ล่าช้าถึงร้อยละ 45 หรือ 2,000 เที่ยวบินในวันที่ 26 ต.ค. ขณะที่เที่ยวบินของอเมริกันแอร์ไลน์ล่าช้าเกือบ 1,200 เที่ยวบิน หรือ 1 ใน 3 ส่วนเที่ยวบินของยูไนเต็ดแอร์ไลน์ล่าช้าร้อยละ 24 หรือ 739 เที่ยวบิน และเที่ยวบินของเดลต้าแอร์ไลน์ล่าช้าร้อยละ 17 หรือ 610 เที่ยวบิน

ชัตดาวน์สหรัฐทำวุ่น! – A information board shows flights operating on time out of Dallas Fort Worth International Airport, in DFW Airport, Texas. The Federal Aviation Administration cited staffing shortages affecting flights across the Southeast and at Newark Airport in New Jersey, while the FAA imposed a ground delay at Los Angeles International that delayed flights by an average of 25 minutes. (AP Photo/Tony Gutierrez)

ด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมสหรัฐระบุว่าร้อยละ 44 ของความล่าช้าในวันที่ 26 ต.ค. เกิดขึ้นเพราะเจ้าหน้าที่หอควบคุมการจราจรทางอากาศไม่เพียงพอ โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศประมาณ 13,000 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานความปลอดภัยการขนส่ง 50,000 คนต้องทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง และจะไม่ได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนครั้งแรกในวันที่ 28 ต.ค.

ความล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก่อให้เกิดความไม่พอใจของประชาชน โดยเฉพาะผลกระทบจากการชัตดาวน์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงส่งผลต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ถูกกดดันอย่างหนักให้เร่งแก้ไขปัญหาทางตันด้านงบประมาณ

Adjusted flight departure times are posted on a monitor at Louis Armstrong New Orleans International Airport in Kenner, La. A U.S. Department of Transportation official said 44% of Sunday’s delays stemmed from controller absences — up sharply from the usual 5%. Roughly 13,000 air traffic controllers and 50,000 Transportation Security Administration officers must work without pay and will miss their first full paycheck on Tuesday. (AP Photo/Gerald Herbert)

 

