ฟิลิปปินส์สังเวย “ไต้ฝุ่นคัลแมกี” ชาวบ้านหนีขึ้นหลังคา-เวียดนามตั้งรับพายุจ่อถล่ม

ฟิลิปปินส์สังเวย “ไต้ฝุ่นคัลแมกี” – วันที่ 4 พ.ย. เอพี รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ภัยพิบัติใน ประเทศฟิลิปปินส์ หลัง “พายุไต้ฝุ่นคัลแมกี” ที่ความเร็วลมสูงสุด 195 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขึ้นฝั่งเมืองซิลาโก จังหวัดเลเตใต้ ทางตะวันออก อิทธิพลของพายุก่อให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน
เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย ในจำนวนนี้ 1 รายเป็นผู้สูงอายุประสบเหตุจมน้ำเสียชีวิต อีก 1 รายถูกต้นไม้ล้มทับในจังหวัดโบโฮล
ขณะเดียวกันชาวบ้านจำนวนมากต้องนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้าน และอีกหลายหมื่นคนไร้ที่อยู่อาศัย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าหนึ่งในพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรงคือจังหวัดเซบู หลายเมืองเผชิญน้ำท่วมสูงถึงระดับศีรษะ
รายงานระบุด้วยว่าไต้ฝุ่นคัลแมกีพัดผ่านเมืองบาโคลอด จังหวัดเนโกรสโอกซีเดนตัล ทางตอนกลาง และกำลังมุ่งหน้าไปยังเวียดนาม ส่งผลให้ทางการเวียดนามประกาศเตรียมรับมือกับภัยพิบัติจากไต้ฝุ่นคัลแมกีซึ่งคาดว่าจะขึ้นฝั่งตอนกลางของเวียดนามช่วงค่ำวันที่ 6 พ.ย.
