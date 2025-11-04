ฟิลิปปินส์สังเวย “ไต้ฝุ่นคัลแมกี” – วันที่ 4 พ.ย. เอพี รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ภัยพิบัติใน ประเทศฟิลิปปินส์ หลัง “พายุไต้ฝุ่นคัลแมกี” ที่ความเร็วลมสูงสุด 195 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขึ้นฝั่งเมืองซิลาโก จังหวัดเลเตใต้ ทางตะวันออก อิทธิพลของพายุก่อให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน

เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย ในจำนวนนี้ 1 รายเป็นผู้สูงอายุประสบเหตุจมน้ำเสียชีวิต อีก 1 รายถูกต้นไม้ล้มทับในจังหวัดโบโฮล

ฟิลิปปินส์สังเวย “ไต้ฝุ่นคัลแมกี” ชาวบ้านหนีขึ้นหลังคา-เวียดนามตั้งรับพายุจ่อถล่ม

ฟิลิปปินส์สังเวย “ไต้ฝุ่นคัลแมกี” – Residential areas are flooded by Typhoon Kalmaegi as it affects Cebu city, central Philippines, Tuesday Nov. 4, 2025. A fast-moving typhoon barreled across the central Philippines Monday after slamming ashore overnight from the Pacific, leaving at least two people dead, setting off flash floods that trapped residents on roofs and submerged cars in two villages, and displacing tens of thousands of people, officials said. (AP Photo/Jacqueline Hernandez)

ขณะเดียวกันชาวบ้านจำนวนมากต้องนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้าน และอีกหลายหมื่นคนไร้ที่อยู่อาศัย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าหนึ่งในพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรงคือจังหวัดเซบู หลายเมืองเผชิญน้ำท่วมสูงถึงระดับศีรษะ

รายงานระบุด้วยว่าไต้ฝุ่นคัลแมกีพัดผ่านเมืองบาโคลอด จังหวัดเนโกรสโอกซีเดนตัล ทางตอนกลาง และกำลังมุ่งหน้าไปยังเวียดนาม ส่งผลให้ทางการเวียดนามประกาศเตรียมรับมือกับภัยพิบัติจากไต้ฝุ่นคัลแมกีซึ่งคาดว่าจะขึ้นฝั่งตอนกลางของเวียดนามช่วงค่ำวันที่ 6 พ.ย.

ฟิลิปปินส์สังเวย “ไต้ฝุ่นคัลแมกี” ชาวบ้านหนีขึ้นหลังคา-เวียดนามตั้งรับพายุจ่อถล่ม

In this photo provided by the Philippine Red Cross, the Water Search and Rescue Team assists individuals trapped on a roof in the Talamban barangay of Cebu, Philippines, Tuesday, Nov. 4, 2025. Typhoon Kalmaegi was blowing over the city of Bacolod in central Negros Occidental province before noon with sustained winds of up to 140 kilometers per hour and gusts of up to 195 kph after making landfall around midnight in the town of Silago in the eastern province of Southern Leyte. (Philippine Red Cross via AP)

ฟิลิปปินส์สังเวย “ไต้ฝุ่นคัลแมกี” ชาวบ้านหนีขึ้นหลังคา-เวียดนามตั้งรับพายุจ่อถล่ม

ฟิลิปปินส์สังเวย “ไต้ฝุ่นคัลแมกี” – Aftermath of flooding caused by Typhoon Kalmaegi in Cebu city, central Philippines, Tuesday, Nov. 4, 2025. (AP Photo/Jacqueline Hernandez)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ปุ๊กกี้ น้องสาว เป๊ก โพสต์ภาพแคปชั่นสื่อความหมายพร้อมแท็กถึง ธัญญ่า พี่สะใภ้
2

น้องลียา ลูกสาว เป๊ก-ธัญญ่า รีโพสต์แคปชั่นเด็ดโดนใจมาก คอมเมนต์สนั่นน้องโตแล้วจริงๆ
3

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
4

ไทยเผชิญ ลานีญา เข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนัก ดร.ธรณ์ คาดใกล้ปีใหม่สถานการณ์ดีขึ้น
5

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
6

ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.68 เปิดตลาดประกาศครั้งแรก ร่วงลงแล้ว อย่าลังเล
7

พ่อนีโน่ ยินดีกับลูกสาววันสำคัญ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ วิวาห์อลังการเจ้าบ่าวออร์แกไนซ์
8

อัปเดตเส้นทางพายุ คัลแมกี เตรียมตัวรับมือ เช็กเลย 4 จังหวัด ภาคอีสาน จ่อโดนฝนถล่ม
9

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
10

ยกพวกซัดกันกลาง 'ถนนนิมมานฯ' หลังแย่งกันจีบสาว นักศึกษา ม.ดัง ถูกแทงสาหัส