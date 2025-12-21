ร่างกฎหมายเพนซิลเวเนีย เสนอให้มอง “สัตว์เลี้ยง” เป็นสมาชิกครอบครัว กรณีเจ้าของหย่าร้าง จากเดิมมองเป็นทรัพย์สินทั่วไป เพื่อจัดการสิทธิ์การดูแล-แบ่งค่าใช้จ่าย
เรียบเรียงโดย ข่าวสดออนไลน์
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2568
รายงานจากสื่อต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายฉบับหนึ่งที่เสนอให้ยกระดับสถานะทางกฎหมายของสัตว์เลี้ยง โดยกำหนดให้ สัตว์เลี้ยงถูกมองว่าเป็นสมาชิกของครอบครัว โดยเฉพาะในกรณีข้อพิพาท เช่น การหย่าร้าง
ร่างกฎหมายดังกล่าวคือ House Bill 97 ซึ่งเพิ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ หากมีผลบังคับใช้ จะระบุให้สัตว์เลี้ยงเป็น “สิ่งมีชีวิตที่โดยทั่วไปได้รับการยกย่องว่าเป็นสมาชิกครอบครัวอันเป็นที่รัก ซึ่งมอบความเป็นเพื่อน ความปลอดภัย และความช่วยเหลือให้กับเจ้าของ”
กฎหมายฉบับนี้จะกำหนดนิยามอย่างเป็นทางการของ “สัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อน” (companion animal) และยกระดับสถานะของสัตว์เลี้ยงในการพิจารณาคดีหย่า จากเดิมที่ถูกมองเป็นเพียงทรัพย์สินทั่วไป
ในเนื้อหากฎหมายระบุว่า สัตว์เลี้ยงเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลในหมวดพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากทรัพย์สินที่ไม่มีชีวิต ดังนั้น รัฐเพนซิลเวเนียจึงมีนโยบายให้การพิจารณาเป็นพิเศษต่อสัตว์เลี้ยง เมื่อมีการวางแผนหรือพิจารณาแบ่งทรัพย์สินส่วนบุคคล
ร่างกฎหมายยังวางหลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับตารางการดูแลร่วมกัน การจัดการสิทธิ์การดูแลสัตว์เลี้ยง และการแบ่งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงหลังการหย่า
นอกจากนี้ ผู้พิพากษาจะต้องพิจารณาปัจจัยที่คล้ายกับคดีสิทธิ์การดูแลบุตร เช่น ใครเป็นผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงในชีวิตประจำวัน ใครพาไปพบสัตวแพทย์ และใครมีความสามารถทางการเงินมากกว่าที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงได้อย่างเหมาะสม
ร่างกฎหมายฉบับนี้เสนอโดย แอนิตา แอสโตรริโน คูลิก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครต ผู้แทนเขตเลือกตั้งที่ 45 ของรัฐเพนซิลเวเนีย
แอนิตา เคยโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเมื่อเดือนกันยายน ระบุว่า เธอเคยทำงานด้านกฎหมายครอบครัวมาเป็นเวลาหลายปี และพบว่าประเด็นหนึ่งที่มักสร้างความขัดแย้งอย่างมากในคู่สมรสที่หย่าร้าง คือ การแย่งสิทธิ์ดูแลสัตว์เลี้ยง
พร้อมระบุว่า สำหรับหลายคน สัตว์เลี้ยงไม่ใช่แค่ “สัตว์” แต่เป็นส่วนสำคัญของครอบครัว
เธอยังกล่าวเพิ่มเติมว่า รู้สึกยินดีที่ร่างกฎหมาย House Bill 97 ได้รับการอนุมัติอย่างท่วมท้นจากสภาผู้แทนราษฎร และขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาที่สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ รวมถึงกลุ่มผู้สนับสนุนต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยผลักดันมาตรการดังกล่าว
ขณะนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภารัฐเพนซิลเวเนีย
ที่มา NYPOST