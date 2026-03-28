 

รายงานเผย กองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธโทมาฮอว์ก (Tomahawk) มากกว่า 850 ลูก ใส่อิหร่าน ภายในระยะเวลาเพียง 4 สัปดาห์ จุดกระแสกังวลในกระทรวงกลาโหมสหรัฐ (เพนตากอน)

วันที่ 28 มี.ค. 69 รอยเตอร์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 27 มีนาคม โดยอ้างข้อมูลจาก The Washington Post ว่า กองทัพสหรัฐได้ยิงขีปนาวุธโทมาฮอว์ก (Tomahawk) มากกว่า 850 ลูก ใส่อิหร่านภายในระยะเวลาเพียง 4 สัปดาห์

ส่งผลให้เกิดความกังวลในหมู่เจ้าหน้าที่บางส่วนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ (เพนตากอน) เกี่ยวกับอัตราการใช้กระสุนที่สูงผิดปกติ และการจัดการคลังอาวุธในระยะยาว

รายงานระบุว่า อัตราการใช้ขีปนาวุธความแม่นยำสูงดังกล่าว ทำให้มีการหารือภายในเกี่ยวกับแนวทางเพิ่มกำลังการผลิตและจัดหาอาวุธเพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์ความขัดแย้งที่อาจยืดเยื้อ อย่างไรก็ตาม รอยเตอร์ ระบุว่า ยังไม่สามารถยืนยันข้อมูลดังกล่าวได้ในทันที

ภาพจาก REUTERS

ภาพจาก REUTERS

ด้านคาโรลีน ลีวิตต์ โฆษก ทำเนียบขาวออกแถลงการณ์ ยืนยันว่า กองทัพสหรัฐยังคงมีคลังอาวุธ กระสุน และยุทโธปกรณ์เพียงพอสำหรับบรรลุเป้าหมายของปฏิบัติการทางทหารที่มีชื่อว่า “Operation Epic Fury” ของสหรัฐฯ

แถลงการณ์ยังระบุเพิ่มเติมว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างศักยภาพกองทัพ และจะยังคงผลักดันให้ผู้รับเหมาด้านกลาโหมเร่งการผลิตอาวุธที่ผลิตในสหรัฐ ซึ่งถือเป็นอาวุธที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก

ขณะที่ ฌอน พาร์เนลล์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เผยว่า กองทัพมีทรัพยากรทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติภารกิจทางทหาร และสามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มข้นของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่าน รวมถึงความท้าทายด้านโลจิสติกส์และการบริหารคลังอาวุธในสงครามยุคใหม่ที่ต้องพึ่งพาอาวุธความแม่นยำสูงในปริมาณมาก

ขอบคุณที่มา reuters

เรียบเรียงโดยทีมข่าวสดออนไลน์

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