รายงานเผย กองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธโทมาฮอว์ก (Tomahawk) มากกว่า 850 ลูก ใส่อิหร่าน ภายในระยะเวลาเพียง 4 สัปดาห์ จุดกระแสกังวลในกระทรวงกลาโหมสหรัฐ (เพนตากอน)
วันที่ 28 มี.ค. 69 รอยเตอร์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 27 มีนาคม โดยอ้างข้อมูลจาก The Washington Post ว่า กองทัพสหรัฐได้ยิงขีปนาวุธโทมาฮอว์ก (Tomahawk) มากกว่า 850 ลูก ใส่อิหร่านภายในระยะเวลาเพียง 4 สัปดาห์
ส่งผลให้เกิดความกังวลในหมู่เจ้าหน้าที่บางส่วนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ (เพนตากอน) เกี่ยวกับอัตราการใช้กระสุนที่สูงผิดปกติ และการจัดการคลังอาวุธในระยะยาว
รายงานระบุว่า อัตราการใช้ขีปนาวุธความแม่นยำสูงดังกล่าว ทำให้มีการหารือภายในเกี่ยวกับแนวทางเพิ่มกำลังการผลิตและจัดหาอาวุธเพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์ความขัดแย้งที่อาจยืดเยื้อ อย่างไรก็ตาม รอยเตอร์ ระบุว่า ยังไม่สามารถยืนยันข้อมูลดังกล่าวได้ในทันที
ด้านคาโรลีน ลีวิตต์ โฆษก ทำเนียบขาวออกแถลงการณ์ ยืนยันว่า กองทัพสหรัฐยังคงมีคลังอาวุธ กระสุน และยุทโธปกรณ์เพียงพอสำหรับบรรลุเป้าหมายของปฏิบัติการทางทหารที่มีชื่อว่า “Operation Epic Fury” ของสหรัฐฯ
แถลงการณ์ยังระบุเพิ่มเติมว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างศักยภาพกองทัพ และจะยังคงผลักดันให้ผู้รับเหมาด้านกลาโหมเร่งการผลิตอาวุธที่ผลิตในสหรัฐ ซึ่งถือเป็นอาวุธที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก
ขณะที่ ฌอน พาร์เนลล์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เผยว่า กองทัพมีทรัพยากรทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติภารกิจทางทหาร และสามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มข้นของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่าน รวมถึงความท้าทายด้านโลจิสติกส์และการบริหารคลังอาวุธในสงครามยุคใหม่ที่ต้องพึ่งพาอาวุธความแม่นยำสูงในปริมาณมาก
ขอบคุณที่มา reuters
เรียบเรียงโดยทีมข่าวสดออนไลน์