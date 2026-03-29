ปากีสถานคุยสำเร็จ!บีบีซี รายงานวันที่ 29 มี.ค. ว่า นายอิชาก ดาร์ รองนายกรัฐมนตรีปากีสถานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ กล่าวว่าปากีสถานได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึง ช่องแคบฮอร์มุซ มากขึ้น โดยอิหร่านตกลงอนุญาตให้เรืออีก 20 ลำที่ติดธงชาติปากีสถานผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้

นายดาร์กล่าวด้วยว่าข้อตกลงกับอิหร่านเป็น “ลางบอกเหตุแห่งสันติภาพ” ซึ่งจะนำมาซึ่งเสถียรภาพในภูมิภาค และว่าภายใต้ข้อตกลงนี้จะมีเรือสองลำของปากีสถานแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซทุกวัน ขณะที่นายกรัฐมนตรีเชห์บาซ ชารีฟ ผู้นำปากีสถาน เสนอให้ประเทศของตนเป็นสถานที่สำหรับการเจรจาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกา

ภาพประกอบนี้แสดงแผนที่ช่องแคบฮอร์มุซ หรือที่รู้จักกันในชื่อ มาดิก ฮูร์มุซ และถังน้ำมันที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ถ่ายเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2026

ภาพประกอบ – A map showing the Strait of Hormuz, also known as Madiq Hurmuz, and 3D printed oil barrels are seen in this illustration taken March 26, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังปากีสถานพยายามใช้วิธีทางการทูตเพื่อลดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง รวมถึงการติดต่อระหว่างพล.อ.อาซิม มูนีร์ ผู้บัญชาการทหารบกปากีสถาน และ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา ตลอดจนการหารือที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและตุรกี

ก่อนหน้านี้มาเลเซียเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ผู้นำมาเลเซีย หารือกับประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน แห่งอิหร่าน ซึ่งอนุญาตให้เรือมาเลเซีย 7 ลำที่ติดอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซแล่นกลับประเทศได้ในเร็วๆ นี้ และประเทศไทยก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการยืนยันข้อตกลงที่คล้ายกัน

ภาพถ่ายจากแฟ้มภาพ: เรือบรรทุกสินค้าในอ่าวเปอร์เซีย ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ มองเห็นจากทางเหนือของเมืองราส อัล-ไคมาห์ ใกล้ชายแดนติดกับเขตปกครองมูซันดัมของโอมาน ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่าน ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 11 มีนาคม 2026

ภาพประกอบ – FILE PHOTO: Cargo ships in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman’s Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026. REUTERS/Stringer/File Photo

วันเดียวกัน ทางการรัฐวิกตอเรียและรัฐแทสเมเนีย ประเทศออสเตรเลีย ระบุว่าจะให้บริการขนส่งสาธารณะฟรีเป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความขัดแย้งที่ยังยืดเยื้อในตะวันออกกลาง

แถลงการณ์ทางอีเมลที่ส่งถึงสื่อมวลชนจากทางการรัฐวิกตอเรียมีใจความว่าประชาชนในรัฐวิกตอเรียจะไม่ถูกเก็บค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.นี้ ขณะที่รัฐแทสเมเนียจะยกเว้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารและเรือข้ามฟากตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. ถึงวันที่ 1 ก.ค.

แผนที่แสดงช่องแคบฮอร์มุซ ถ่ายเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2026

ปากีสถานคุยสำเร็จ! – ภาพประกอบ – FILE PHOTO: A map showing the Strait of Hormuz is seen in this illustration taken March 23, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

ออสเตรเลียเผชิญกับความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันหลายร้อยแห่งต้องปิดให้บริการ การขนส่งในภาคเกษตรกรรมและเหมืองแร่หยุดชะงัก นอกจากนี้ต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นยังทำให้แนวโน้มเงินเฟ้อของธนาคารกลางซับซ้อนยิ่งขึ้นเนื่องจากแรงกดดันด้านราคาที่ปรับขึ้นตั้งแต่ก่อนสงครามในตะวันออกกลางจะปะทุ

โดยธนาคารกลางออสเตรเลียประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 4.1 ในการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มี.ค. และรัฐบาลจะเสนอมาตรการเสริมความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงต่อรัฐสภา รวมถึงแผนค้ำประกันการซื้อจากภาคเอกชนในตลาดระหว่างประเทศในวันที่ 30 มี.ค.

ภาพถ่ายจากแฟ้มภาพ: เรือบรรทุกสินค้าในอ่าวเปอร์เซีย ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ มองเห็นจากทางเหนือของเมืองราส อัล-ไคมาห์ ใกล้ชายแดนติดกับเขตปกครองมูซันดัมของโอมาน ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่าน ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 11 มีนาคม 2026

ปากีสถานคุยสำเร็จ! – ภาพประกอบ – FILE PHOTO: A cargo ship in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman’s Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026./File Photo

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ13 ฉบับสุดท้าย จับตา24ชม. ฝนตกหนักถึงหนักมาก
2

ชาวบ้านเห็นกระบะ จอดนานผิดสังเกต ผงะ เจอร่าง จ.ส.ต. วัย37 เสียชีวิตสลดคารถ
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

'ไฮโซปอ-ตนุภัทร' แจงเหตุประท้วงแข่งโกคาร์ต ‘น้องพายุ’ ยันไม่ใช่เพราะลูกแพ้
5

จับตาผลประท้วง! ‘พายุ’ ลูก ‘ชมพู่-น็อต’ คว้าที่ 1 โกคาร์ท แต่ยังไม่ได้รับถ้วย หลังผู้จัดการทีมยื่นค้านผลการแข่งขัน
6

อันดับ 5 ราศี โชคพุ่ง รวยรุ่ง เสือติดปีก รอบนี้มาแรงจัด รับทรัพย์ฉ่ำ เงินเข้า
7

ทีมเซอร์วิสรถแข่ง ‘น้องพายุ’ แจงแล้ว ยืนยันไม่ได้โกง รถแข่งผ่านตรวจสภาพ เสื้อสูบที่ใช้ถูกต้อง
8

ราคาทองวันนี้ 13 ต.ค.69 ร่วงลง ประกาศ อัปเดตตลาดราคาทองคำวันนี้
9

ด่วน เครื่องบินเล็กตก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จนท.เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ
10

ชีวิตคู่สะดุดไม่รู้ตัว! ผู้เชี่ยวชาญเผย 5 ข้อผิดพลาดที่คู่รักมักมองข้าม พร้อมวิธีรับมือ