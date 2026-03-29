ปากีสถานคุยสำเร็จ! – บีบีซี รายงานวันที่ 29 มี.ค. ว่า นายอิชาก ดาร์ รองนายกรัฐมนตรีปากีสถานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ กล่าวว่าปากีสถานได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึง ช่องแคบฮอร์มุซ มากขึ้น โดยอิหร่านตกลงอนุญาตให้เรืออีก 20 ลำที่ติดธงชาติปากีสถานผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้
นายดาร์กล่าวด้วยว่าข้อตกลงกับอิหร่านเป็น “ลางบอกเหตุแห่งสันติภาพ” ซึ่งจะนำมาซึ่งเสถียรภาพในภูมิภาค และว่าภายใต้ข้อตกลงนี้จะมีเรือสองลำของปากีสถานแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซทุกวัน ขณะที่นายกรัฐมนตรีเชห์บาซ ชารีฟ ผู้นำปากีสถาน เสนอให้ประเทศของตนเป็นสถานที่สำหรับการเจรจาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกา
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังปากีสถานพยายามใช้วิธีทางการทูตเพื่อลดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง รวมถึงการติดต่อระหว่างพล.อ.อาซิม มูนีร์ ผู้บัญชาการทหารบกปากีสถาน และ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา ตลอดจนการหารือที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและตุรกี
ก่อนหน้านี้มาเลเซียเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ผู้นำมาเลเซีย หารือกับประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน แห่งอิหร่าน ซึ่งอนุญาตให้เรือมาเลเซีย 7 ลำที่ติดอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซแล่นกลับประเทศได้ในเร็วๆ นี้ และประเทศไทยก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการยืนยันข้อตกลงที่คล้ายกัน
วันเดียวกัน ทางการรัฐวิกตอเรียและรัฐแทสเมเนีย ประเทศออสเตรเลีย ระบุว่าจะให้บริการขนส่งสาธารณะฟรีเป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความขัดแย้งที่ยังยืดเยื้อในตะวันออกกลาง
แถลงการณ์ทางอีเมลที่ส่งถึงสื่อมวลชนจากทางการรัฐวิกตอเรียมีใจความว่าประชาชนในรัฐวิกตอเรียจะไม่ถูกเก็บค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.นี้ ขณะที่รัฐแทสเมเนียจะยกเว้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารและเรือข้ามฟากตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. ถึงวันที่ 1 ก.ค.
ออสเตรเลียเผชิญกับความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันหลายร้อยแห่งต้องปิดให้บริการ การขนส่งในภาคเกษตรกรรมและเหมืองแร่หยุดชะงัก นอกจากนี้ต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นยังทำให้แนวโน้มเงินเฟ้อของธนาคารกลางซับซ้อนยิ่งขึ้นเนื่องจากแรงกดดันด้านราคาที่ปรับขึ้นตั้งแต่ก่อนสงครามในตะวันออกกลางจะปะทุ
โดยธนาคารกลางออสเตรเลียประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 4.1 ในการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มี.ค. และรัฐบาลจะเสนอมาตรการเสริมความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงต่อรัฐสภา รวมถึงแผนค้ำประกันการซื้อจากภาคเอกชนในตลาดระหว่างประเทศในวันที่ 30 มี.ค.
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