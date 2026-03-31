UNSC ประชุมฉุกเฉิน เอพี รายงานว่า คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอสซี) เตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันอังคารตามคำขอจากฝรั่งเศสหลัง เจ้าหน้ากองกำลังพิทักษ์สันติภาพ 3 นายเสียชีวิตในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอน

เบื้องต้นยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าพิทักษ์สันติภาพในช่วงข้ามคืนวันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. และต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.

UNSC ประชุมฉุกเฉิน - ภาพถ่ายจากแฟ้มภาพ - ควันลอยขึ้นจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในดะฮิเยห์ ชานเมืองทางใต้ของเบรุต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2026

FILE – Smoke rises from an Israeli airstrike in Dahiyeh, Beirut’s southern suburbs, March 9, 2026. The U.N. Security Council planned to convene an emergency session Tuesday after officials said three peacekeepers in southern Lebanon had been killed in less than 24 hours. (AP Photo/Hassan Ammar, File)

โดยเจ้าหน้าพิทักษ์สันติภาพ 2 นายเสียชีวิตจากการระเบิดที่มีต้นตอไม่แน่ชัดและทำลายยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง อีกนายเสียชีวิตก่อนหน้านี้จากเหตุฐานทัพของกองกำลังชั่วคราวของสหประชาชาติในเลบานอน (UNIFIL) ถูกโจมตีด้วยปืน เจ้าหน้าที่สหประชาชาติกล่าวด้วยว่าเจ้าหน้าพิทักษ์สันติภาพทั้งสามนายมาจากกองทัพอินโดนีเซีย

ขณะที่กองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากำลังตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าพิทักษ์สันติภาพเพื่อพิจารณาว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์หรือการยิงของฝ่ายอิสราเอลเนื่องจาก “เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่สู้รบที่กำลังดำเนินอยู่”

ประชาชนตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่อาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในดะฮิเยห์ ชานเมืองทางใต้ของเบรุต ประเทศเลบานอน เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2026

UNSC ประชุมฉุกเฉิน – People check the site of an Israeli airstrike that hit an apartment building in Dahiyeh, Beirut’s southern suburbs, Lebanon, Monday, March 30, 2026. The meeting was scheduled after a request from France. The U.N. peacekeeping mission in the region where Israel is battling the Iran-backed Hezbollah did not say who was responsible for the deaths overnight and into Monday. (AP Photo/Hassan Ammar)

กระทรวงสาธารณสุขเลบานอนเปิดเผยเพิ่มเติมว่า การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในย่านชานเมืองของกรุงเบรุตช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 รายและบาดเจ็บ 17 ราย รวมถึงเด็ก 4 ราย นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ผู้นำอิสราเอล กล่าวว่ากองทัพจะขยายการรุกรานไปยังเขตความมั่นคงที่มีอยู่ในเลบานอนตอนใต้

สำหรับความสูญเสียในสงครามครั้งนี้อิหร่านระบุว่ามีผู้เสียชีวิตในประเทศมากกว่า 1,900 ราย เลบานอนพบผู้เสียชีวิตราว 1,200 ราย และอพยพพลัดถิ่นมากกว่า 1 ล้านคน อิสราเอลมีรายงานผู้เสียชีวิต 19 ราย ในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับมีผู้เสียชีวิตรวมกันอย่างน้อย 24 ราย และทหารอเมริกันเสียชีวิตแล้ว 15 นาย

ภาพถ่ายจากแฟ้มภาพ: ทหารรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (UNIFIL) มองผ่านช่องเปิดในหมู่บ้านฮูลา ใกล้ชายแดนอิสราเอล ทางตอนใต้ของเลบานอน

FILE PHOTO: A UN peacekeeper (UNIFIL) looks through an opening in Houla village near the border with Israel, in southern Lebanon, September 2, 2019. The U.N. Security Council planned to convene an emergency session Tuesday after officials said three peacekeepers in southern Lebanon had been killed in less than 24 hours. REUTERS/Ali Hashisho/File Photo

UNSC ประชุมฉุกเฉิน - ควันลอยขึ้นหลังจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในดะฮิเยห์ ชานเมืองทางใต้ของเบรุต ประเทศเลบานอน เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2026

UNSC ประชุมฉุกเฉิน – Smoke rises following an Israeli airstrike in Dahiyeh, Beirut’s southern suburbs, Lebanon, Monday, March 30, 2026. (AP Photo/Bilal Hussein)

 

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