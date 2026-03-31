UNSC ประชุมฉุกเฉิน – เอพี รายงานว่า คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอสซี) เตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันอังคารตามคำขอจากฝรั่งเศสหลัง เจ้าหน้ากองกำลังพิทักษ์สันติภาพ 3 นายเสียชีวิตในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอน
เบื้องต้นยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าพิทักษ์สันติภาพในช่วงข้ามคืนวันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. และต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.
โดยเจ้าหน้าพิทักษ์สันติภาพ 2 นายเสียชีวิตจากการระเบิดที่มีต้นตอไม่แน่ชัดและทำลายยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง อีกนายเสียชีวิตก่อนหน้านี้จากเหตุฐานทัพของกองกำลังชั่วคราวของสหประชาชาติในเลบานอน (UNIFIL) ถูกโจมตีด้วยปืน เจ้าหน้าที่สหประชาชาติกล่าวด้วยว่าเจ้าหน้าพิทักษ์สันติภาพทั้งสามนายมาจากกองทัพอินโดนีเซีย
ขณะที่กองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากำลังตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าพิทักษ์สันติภาพเพื่อพิจารณาว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์หรือการยิงของฝ่ายอิสราเอลเนื่องจาก “เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่สู้รบที่กำลังดำเนินอยู่”
กระทรวงสาธารณสุขเลบานอนเปิดเผยเพิ่มเติมว่า การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในย่านชานเมืองของกรุงเบรุตช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 รายและบาดเจ็บ 17 ราย รวมถึงเด็ก 4 ราย นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ผู้นำอิสราเอล กล่าวว่ากองทัพจะขยายการรุกรานไปยังเขตความมั่นคงที่มีอยู่ในเลบานอนตอนใต้
สำหรับความสูญเสียในสงครามครั้งนี้อิหร่านระบุว่ามีผู้เสียชีวิตในประเทศมากกว่า 1,900 ราย เลบานอนพบผู้เสียชีวิตราว 1,200 ราย และอพยพพลัดถิ่นมากกว่า 1 ล้านคน อิสราเอลมีรายงานผู้เสียชีวิต 19 ราย ในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับมีผู้เสียชีวิตรวมกันอย่างน้อย 24 ราย และทหารอเมริกันเสียชีวิตแล้ว 15 นาย
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