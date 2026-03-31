โคเรียนแอร์ลดต้นทุน – บีบีซี รายงานวันที่ 31 มี.ค. ว่า สายการบินโคเรียนแอร์ สายการบินประจำชาติของเกาหลีใต้ ระบุว่าจะดำเนิน “มาตรการลดต้นทุนภายใน” บรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้น รวมถึงบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพของบริษัท
ภายหลังเศรษฐกิจโลกกำลังสั่นคลอนจากสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลกับอิหร่าน ถือเป็นสายการบินเอเชียล่าสุดที่ประกาศมาตรการเพื่อรับมือกับผลกระทบจากความไม่สงบในตะวันออกกลาง
พนักงานของโคเรียนแอร์ได้รับแจ้งเกี่ยวกับมาตรการฉุกเฉินซึ่ง นายอู กีฮง ประธานกรรมการโคเรียนแอร์ กล่าวว่าสายการบินกำลังเตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้น สายการบินจะลดต้นทุนผ่านมาตรการต่างๆ โดยอิงจากราคาน้ำมัน พร้อมเสริมว่าการดำเนินการเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ความคิดริเริ่มครั้งเดียว แต่เป็นโอกาสที่จะเสริมสร้างรากฐานโครงสร้างของเราให้แข็งแกร่งขึ้น
ขณะเดียวกันแม้ว่าจีนจะเป็นผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ แต่ก็เป็นประเทศนำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกเช่นกัน ทำให้ภาคอุตสาหกรรมการบินของจีนมีความอ่อนไหวต่อภาวะช็อกด้านพลังงาน สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ หนึ่งในสายการบินหลักของจีน เตือนว่าการหยุดชะงักทั่วโลกอาจส่งผลต่อการดำเนินงานในปีนี้
สภาวะทางการค้าและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์หรือสงครามจะมีผลกระทบค่อนข้างมากต่อภาคการบินซึ่งอาจส่งผลต่อผลการดำเนินงาน ส่งผลให้สายการบินจีนหลายแห่งได้ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงสำหรับเที่ยวบินต่างๆ นับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มต้นขึ้น รวมถึงสายการบินแคเธ่ย์แปซิฟิคของฮ่องกงด้วย
ส่วนสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ (เอเอ็นเอ) ของญี่ปุ่น กล่าวว่าจะไม่ขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงสำหรับตั๋วที่ออกในเดือนเม.ย. และเดือนพ.ค. เนื่องจากราคาถูกกำหนดไว้ก่อนสงครามอิหร่าน ขณะที่อุตสาหกรรมการบินของอินเดียได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการยกเลิกเที่ยวบินไปตะวันออกกลางซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับสายการบินระหว่างประเทศของอินเดีย
หน่วยงานด้านการบินของอินเดียคาดว่าสายการบินของประเทศจะลดจำนวนเที่ยวบินภายในลงร้อยละ 10 ระหว่างเดือนมี.ค. ถึงเดือนต.ค.2569 นอกจากนี้รัฐบาลได้ยกเลิกการจำกัดราคาค่าโดยสารชั่วคราวทำให้สายการบินมีอิสระในการขึ้นราคาตามต้นทุนเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้น
โฆษก สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ และสายการบินต้นทุนต่ำอย่าง สกู๊ต เปิดเผยว่าปรับขึ้นค่าโดยสารเพื่อตอบสนองต่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูง ค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มสายการบินและคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หน่วยงานการบินพลเรือนสิงคโปร์ยังกล่าวอีกว่ากำลังเลื่อนเก็บภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเดิมมีกำหนดเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเม.ย.2569 เนื่องจากผลกระทบจากสงครามอิหร่าน
ภาษีดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการบินอย่างยั่งยืนของสิงคโปร์ซึ่งผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน รวมถึงของเสียต่างๆ เช่น น้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว และไขมันสัตว์ ภาคการบินเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจสิงคโปร์คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)
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