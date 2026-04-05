 

กัมพูชาสร้างรูปปั้น “Magawa”หนูตรวจจับทุ่นระเบิดชื่อดัง ช่วยชีวิตคนนับไม่ถ้วน ตัวแรกของโลก โดยสามารถตรวจพบ และช่วยกำจัดทุ่นระเบิดได้มากกว่า 100 จุด

วันที่ 5 เมษายน 2569 บีบีซี รายงานว่า กัมพูชาเปิดตัวรูปปั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Magawa หนูตรวจจับทุ่นระเบิดชื่อดังระดับโลก ผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วน นับเป็นรูปปั้นตัวแรกของโลกที่สร้างขึ้น เพื่อยกย่องสัตว์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับวัตถุระเบิด

พิธีเปิดจัดขึ้นที่ Siem Reap ประเทศกัมพูชา เมื่อวันศุกร์ (3 เม.ย.) ที่ผ่านมา เพื่อให้ตรงกับวัน International Day for Mine Awareness ซึ่งเป็นวันรณรงค์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับทุ่นระเบิดทั่วโลก

Lesiy[ Magawa เป็นหนูสายพันธุ์แอฟริกันยักษ์ที่ถูกฝึกโดยองค์กร APOPO ก่อนถูกส่งมาปฏิบัติภารกิจในกัมพูชาเมื่อปี 2016

โดยใช้ประสาทการดมกลิ่นอันยอดเยี่ยมในการตรวจจับสารเคมีในวัตถุระเบิด จากนั้นจะแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการเก็บกู้ได้อย่างปลอดภัย

ตลอดระยะเวลา 5 ปีของการทำงาน Magawa สามารถตรวจพบและช่วยกำจัดทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดได้มากกว่า 100 จุด ครอบคลุมพื้นที่กว่า 141,000 ตารางเมตร หรือเทียบเท่าสนามฟุตบอลประมาณ 20 สนาม

อีกทั้งยังสามารถค้นหาพื้นที่ขนาดเท่าสนามเทนนิสได้ภายในเวลาเพียง 20 นาที

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ในปี 2020 Magawa ได้รับรางวัล PDSA Gold Medal ซึ่งเปรียบเสมือน “George Cross สำหรับสัตว์” นับเป็นหนูตัวแรกในประวัติศาสตร์ 77 ปีของรางวัลที่ได้รับเกียรตินี้ จากความทุ่มเทในการช่วยชีวิตมนุษย์

หลังจากสุขภาพที่เริ่มถดถอย Magawa จากไปในปี 2022 แต่ผลงานของเขายังคงเป็นที่จดจำ และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดต่อไป

แม้เวลาจะผ่านไปหลายปี แต่ปัญหาทุ่นระเบิดยังคงเป็นภัยคุกคามในกัมพูชา โดยองค์การสหประชาชาติระบุว่ายังมีประชาชนมากกว่า 1 ล้านคนที่อาศัยและทำงานในพื้นที่เสี่ยงจากวัตถุระเบิดที่ยังไม่ถูกกำจัด

ด้านผู้จัดการโครงการของ APOPO ในกัมพูชา ระบุว่า รูปปั้นของ Magawa เป็นเครื่องเตือนใจต่อประชาคมโลกว่ายังมีภารกิจสำคัญที่ต้องเดินหน้าต่อ โดยกัมพูชาตั้งเป้าหมายจะเป็นประเทศปลอดทุ่นระเบิดภายในปี 2030

ขอบคุณที่มา BBC

เรียบเรียงโดยทีมข่าวสดออนไลน์

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