กัมพูชาสร้างรูปปั้น “Magawa”หนูตรวจจับทุ่นระเบิดชื่อดัง ช่วยชีวิตคนนับไม่ถ้วน ตัวแรกของโลก โดยสามารถตรวจพบ และช่วยกำจัดทุ่นระเบิดได้มากกว่า 100 จุด
วันที่ 5 เมษายน 2569 บีบีซี รายงานว่า กัมพูชาเปิดตัวรูปปั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Magawa หนูตรวจจับทุ่นระเบิดชื่อดังระดับโลก ผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วน นับเป็นรูปปั้นตัวแรกของโลกที่สร้างขึ้น เพื่อยกย่องสัตว์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับวัตถุระเบิด
พิธีเปิดจัดขึ้นที่ Siem Reap ประเทศกัมพูชา เมื่อวันศุกร์ (3 เม.ย.) ที่ผ่านมา เพื่อให้ตรงกับวัน International Day for Mine Awareness ซึ่งเป็นวันรณรงค์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับทุ่นระเบิดทั่วโลก
Lesiy[ Magawa เป็นหนูสายพันธุ์แอฟริกันยักษ์ที่ถูกฝึกโดยองค์กร APOPO ก่อนถูกส่งมาปฏิบัติภารกิจในกัมพูชาเมื่อปี 2016
โดยใช้ประสาทการดมกลิ่นอันยอดเยี่ยมในการตรวจจับสารเคมีในวัตถุระเบิด จากนั้นจะแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการเก็บกู้ได้อย่างปลอดภัย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีของการทำงาน Magawa สามารถตรวจพบและช่วยกำจัดทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดได้มากกว่า 100 จุด ครอบคลุมพื้นที่กว่า 141,000 ตารางเมตร หรือเทียบเท่าสนามฟุตบอลประมาณ 20 สนาม
อีกทั้งยังสามารถค้นหาพื้นที่ขนาดเท่าสนามเทนนิสได้ภายในเวลาเพียง 20 นาที
ในปี 2020 Magawa ได้รับรางวัล PDSA Gold Medal ซึ่งเปรียบเสมือน “George Cross สำหรับสัตว์” นับเป็นหนูตัวแรกในประวัติศาสตร์ 77 ปีของรางวัลที่ได้รับเกียรตินี้ จากความทุ่มเทในการช่วยชีวิตมนุษย์
หลังจากสุขภาพที่เริ่มถดถอย Magawa จากไปในปี 2022 แต่ผลงานของเขายังคงเป็นที่จดจำ และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดต่อไป
แม้เวลาจะผ่านไปหลายปี แต่ปัญหาทุ่นระเบิดยังคงเป็นภัยคุกคามในกัมพูชา โดยองค์การสหประชาชาติระบุว่ายังมีประชาชนมากกว่า 1 ล้านคนที่อาศัยและทำงานในพื้นที่เสี่ยงจากวัตถุระเบิดที่ยังไม่ถูกกำจัด
ด้านผู้จัดการโครงการของ APOPO ในกัมพูชา ระบุว่า รูปปั้นของ Magawa เป็นเครื่องเตือนใจต่อประชาคมโลกว่ายังมีภารกิจสำคัญที่ต้องเดินหน้าต่อ โดยกัมพูชาตั้งเป้าหมายจะเป็นประเทศปลอดทุ่นระเบิดภายในปี 2030
ขอบคุณที่มา BBC
เรียบเรียงโดยทีมข่าวสดออนไลน์