อินโดนีเซียจ่อลด – วันที่ 6 เม.ย. เดอะสตาร์ รายงานว่า กองทัพอินโดนีเซียแถลงถึงความเป็นไปได้ในการลดจำนวน เจ้าหน้ากองกำลังพิทักษ์สันติภาพ ที่จะส่งไปประจำการในเลบานอนในเดือนพ.ค.ที่จะถึงนี้
หลังทหารอินโดนีเซียที่ประจำการอยู่ในกองกำลังชั่วคราวของสหประชาชาติในเลบานอน (UNIFIL) ได้รับบาดเจ็บอีก 3 นาย ในจำนวนนี้ 2 นายมีอาการสาหัส จากเหตุระเบิดที่ฐานกองกำลังใกล้เมืองเอล อาเดส์ซะ ทางตอนใต้ของเลบานอน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เม.ย. ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
ด้านศูนย์ภารกิจรักษาสันติภาพของกองทัพอินโดนีเซีย (พีเอ็มพีพี) กล่าวว่าแผนหมุนเวียนกำลังพลรักษาสันติภาพยังคงดำเนินต่อไป โดยทหารอินโดนีเซีย 753 นายที่ประจำการอยู่ในเลบานอนในปัจจุบันจะถูกแทนที่ด้วยทหารชุดใหม่ที่มีกำหนดส่งกำลังพลในวันที่ 22 และวันที่ 30 พ.ค.
เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นไม่ถึงสัปดาห์หลังเจ้าหน้ากองกำลังพิทักษ์สันติภาพชาวอินโดนีเซีย 3 นายเสียชีวิตจากเหตุระเบิด 2 ครั้งเมื่อวันที่ 29-30 มี.ค. ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอน ท่ามกลางการขยายกำลังของอิสราเอลในเลบานอนเพื่อปราบปรามกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่อิหร่านสนับสนุน
ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต ผู้นำอินโดนีเซีย และ อดีตประธานาธิบดีซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน ร่วมพิธีศพของทหารทั้งสามนายเมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 4 เม.ย. ก่อนให้ญาตินำกลับไปฝังที่บ้านเกิดวันที่ 5 เม.ย.
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