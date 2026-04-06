อินโดนีเซียจ่อลด – วันที่ 6 เม.ย. เดอะสตาร์ รายงานว่า กองทัพอินโดนีเซียแถลงถึงความเป็นไปได้ในการลดจำนวน เจ้าหน้ากองกำลังพิทักษ์สันติภาพ ที่จะส่งไปประจำการในเลบานอนในเดือนพ.ค.ที่จะถึงนี้

อินโดนีเซียจ่อลด - ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ปราโบโว ซูเบียนโต (คนที่สามจากขวา) ปลอบโยนญาติของทหารรักษาสันติภาพชาวอินโดนีเซียที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่กับกองกำลังรักษาสันติภาพชั่วคราวแห่งสหประชาชาติในเลบานอน โดยมีพลเอก อากุส ซูเบียนโต (คนที่สองจากขวา) ผู้บัญชาการกองทัพ และนายจาฟรี ชัมโซเอ็ดดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีให้เกียรติเมื่อศพของพวกเขามาถึงสนามบินนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา ในเมืองตังเกรัง ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569

อินโดนีเซียจ่อลด – Indonesian President Prabowo Subianto, third right, comfort relatives of Indonesian peacekeepers who were killed while serving with the UN Interim Force in Lebanon, as Armed Forces Chief Agus Subianto, second right, and Defense Minister Sjafrie Sjamsoeddin look on, during an honor ceremony upon the arrival of their bodies at Soekarno-Hatta International Airport in Tangerang, Indonesia, Saturday, April 4, 2026. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

หลังทหารอินโดนีเซียที่ประจำการอยู่ในกองกำลังชั่วคราวของสหประชาชาติในเลบานอน (UNIFIL) ได้รับบาดเจ็บอีก 3 นาย ในจำนวนนี้ 2 นายมีอาการสาหัส จากเหตุระเบิดที่ฐานกองกำลังใกล้เมืองเอล อาเดส์ซะ ทางตอนใต้ของเลบานอน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เม.ย. ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวน

ด้านศูนย์ภารกิจรักษาสันติภาพของกองทัพอินโดนีเซีย (พีเอ็มพีพี) กล่าวว่าแผนหมุนเวียนกำลังพลรักษาสันติภาพยังคงดำเนินต่อไป โดยทหารอินโดนีเซีย 753 นายที่ประจำการอยู่ในเลบานอนในปัจจุบันจะถูกแทนที่ด้วยทหารชุดใหม่ที่มีกำหนดส่งกำลังพลในวันที่ 22 และวันที่ 30 พ.ค.

ญาติของทหารรักษาสันติภาพชาวอินโดนีเซียที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่กับกองกำลังรักษาสันติภาพชั่วคราวแห่งสหประชาชาติในเลบานอน ร่ำไห้ในพิธีไว้อาลัยเมื่อศพของพวกเขามาถึงสนามบินนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา ในเมืองตังเกรัง ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569

Relatives of Indonesian peacekeepers who were killed while serving with the UN Interim Force in Lebanon, weep during an honor ceremony upon the arrival of their bodies at Soekarno-Hatta International Airport in Tangerang, Indonesia, Saturday, April 4, 2026. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นไม่ถึงสัปดาห์หลังเจ้าหน้ากองกำลังพิทักษ์สันติภาพชาวอินโดนีเซีย 3 นายเสียชีวิตจากเหตุระเบิด 2 ครั้งเมื่อวันที่ 29-30 มี.ค. ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอน ท่ามกลางการขยายกำลังของอิสราเอลในเลบานอนเพื่อปราบปรามกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่อิหร่านสนับสนุน

ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต ผู้นำอินโดนีเซีย และ อดีตประธานาธิบดีซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน ร่วมพิธีศพของทหารทั้งสามนายเมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 4 เม.ย. ก่อนให้ญาตินำกลับไปฝังที่บ้านเกิดวันที่ 5 เม.ย.

ญาติของทหารรักษาสันติภาพชาวอินโดนีเซียที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่กับกองกำลังรักษาสันติภาพชั่วคราวแห่งสหประชาชาติในเลบานอน ร่ำไห้ในพิธีไว้อาลัยเมื่อศพของพวกเขามาถึงสนามบินนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา ในเมืองตังเกรัง ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569

อินโดนีเซียจ่อลด – Relatives of Indonesian peacekeepers who were killed while serving with the UN Interim Force in Lebanon, weep during an honor ceremony upon the arrival of their bodies at Soekarno-Hatta International Airport in Tangerang, Indonesia, Saturday, April 4, 2026. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

 

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