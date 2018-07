ถล่มกาซาหนักสุด รอบ4ปี อิสราเอลลั่นจะให้ฮามาสเจ็บปวดที่สุด

ถล่มกาซาหนักสุด – เมื่อวันที่ 15 ก.ค. เอพี และ บีบีซี รายงานว่า กองทัพอิสราเอลเปิดฉากถล่มเขตฉนวนกาซาในยามกลางวันอย่างหนักหน่วงที่สุดนับจากปี 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ก.ค. สังหารชาวปาเลสไตน์ทันที 2 ราย หลังกองกำลังฮามาสยิงจรวดเข้าไปในเขตที่อยู่อาศัยฝั่งอิสราเอล มีผู้บาดเจ็บ 3 คน เป็นสถานการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุด หลังเผชิญหน้าด้วยความรุนแรงต่อเนื่องมาหลายเดือน

Moments ago, IDF fighter jets struck a high-rise building in the Al-Shati refugee camp in northern Gaza. The building was a Hamas training facility. A tunnel was dug under the building & used for underground warfare training. This tunnel is part of a Hamas terror tunnel network pic.twitter.com/M3C53RKMaC

— IDF (@IDFSpokesperson) July 14, 2018