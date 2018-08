ชาวเน็ตอำเละ! โดนัลด์ ทรัมป์ ระบายสีธงชาติสหรัฐอเมริกาผิด

ชาวเน็ตอำเละ! – เมโทร รายงานกระแสวิพากษ์วิจารณ์และล้อเลียน นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กรณีระบายสีธงชาติสหรัฐอเมริกา ผิดสี จากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน

เหตุเกิดขณะนายทรัมป์เดินทางพร้อม นายอเล็กซ์ อาซาร์ รมว.สาธารณสุข และ เมลาเนีย ทรัมป์ สตรีหมายเลขหนึ่ง ไปเยี่ยมเด็กๆ ในโรงพยาบาลของเมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา นายอาซาร์โพสต์ภาพขณะทรัมป์กำลังระบายสีกับเด็กๆ ลงทวิตเตอร์ จนทำให้ชาวเน็ตล้อเลียนกันอย่างสนุก

ธงชาติของสหรัฐอเมริกามีแถบสีสองสีคือ สีขาวและแดง แต่ในภาพที่มีหลายคนเผยแพร่บนโลกออนไลน์นั้นจะเห็นได้ว่าทรัมป์ระบายแถบสีแดงเป็นสีน้ำเงิน ชาวเน็ตคนหนึ่งทวีตถึงภาพนี้ว่า

The President has colored his flag wrong.

That is all. pic.twitter.com/wWXBgR9I6V

— Talia (@2020fight) 25 สิงหาคม 2561