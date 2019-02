ถึงพรมแดนจีนแล้ว ขบวนรถไฟ คิม จองอึน เตรียมพบทรัมป์ในซัมมิตที่ฮานอย

DPRK leader Kim Jong-un departs for Hanoi

Kim Jong-un, top leader of the Democratic People's Republic of Korea (#DPRK), left Pyongyang Saturday afternoon by train for Vietnamese capital Hanoi for the second DPRK-#US summit.

