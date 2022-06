ตุรกี ปรับภาพลักษณ์ใหม่ ให้โลกเรียกชื่อประเทศ Türkiye แทน Turkey

วันที่ 2 มิ.ย. บีบีซี รายงานว่า ตั้งแต่นี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศตุรกี จาก Turkey เป็น Türkiye ที่สหประชาชาติ หลังสหประชาชาติเห็นพ้องกับคำร้องขอทางการจากรัฐบาลตุรกีสัปดาห์นี้

ขณะที่หน่วยงานระหว่างประเทศหลายแหล่งจะได้รับการร้องขอในการเปลี่ยนชื่อประเทศ และ Made in Türkiye จะแสดงบนฉลากสินค้าส่งออกทั้งหมด ก่อนหน้านี้ มีการรณรงค์การท่องเที่ยวเมื่อเดือนม.ค.ปีนี้ด้วยวลีเด็ดอย่าง “Hello Türkiye” (สวัสดีตุรกี)

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์การเปลี่ยนภาพลักษณ์ตามดำริของประธานาธิบดีเรเจป ไตยิป แอร์โดอัน ผู้นำตุรกี ซึ่งกล่าวเมื่อเดือนธ.ค. 2564 ว่า “Türkiye เป็นตัวแทนและการแสดงออกที่ดีที่สุดของวัฒธรรม อารยธรรม และค่านิยม ของประชาชนตุรกี”

ทั้งนี้ ชาวตุรกีส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วว่าชื่อประเทศตัวเองคือ Türkiye [เทอร์กีเย] อย่างไรก็ตาม Turkey [เทอร์กี] ในภาษาอังกฤษ เป็นที่ใช้อย่างกว้างขว้าง แม้แต่ภายในตุรกีเอง

ทีอาร์ที สถานีโทรทัศน์ทางการตุรกี เป็นหน่วยงานแรกๆ ที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทันทีที่ทางการตุรกีประกาศเมื่อปีที่แล้ว โดยอธิบายส่วนหนึ่งของเหตุลผลในการปรับภาพลักษณ์ใหม่ว่า Turkey เป็นคำที่มีความหมายร่วมกับ “ไก่งวง” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสัตว์ปีกตามประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาส วันปีใหม่ และวันขอบคุณพระเจ้า

นอกจากนี้ นิยามของความหมายหนึ่งของ Turkey ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับเคมบริดจ์คือ “บางอย่างที่ล้มเหลวอย่างย่ำแย่” (something that fails badly) หรือ “คนโง่เขลาหรือไร้เหตุผล” (a stupid or silly person)

แม้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะสนับสนุนความเคลื่อนไหวดังกล่าว แต่หลายคนบอกว่า นี่เป็นสิ่งที่สร้างความไขว้เขวที่ไม่มีประสิทธิภาพ ขณะที่ประธานาธิบดีเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในปีหน้าท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ จากนโยบายเศรษฐกิจแหกคอกจนอัตราเงินเฟ้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ค่าครองชีพ ตุรกีพุ่งแตะเกือบ 70% ในเดือนเมษายน

อัตราเงินเฟ้อตุรกีพุ่ง เป็น 61.14 เปอร์เซ็นต์ ทุบสถิติในรอบ 20 ปี