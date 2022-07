เซี่ยงไฮ้ระทึก! – รอยเตอร์ และ สเตรตส์ไทมส์ รายงานวันที่ 9 ก.ค. ถึงกรณีระทึกขวัญใน นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน หลังคนร้ายก่อเหตุ ไล่แทง ผู้คนในโรงพยาบาลรุยจิน โรงพยาบาลใหญ่และมีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี มีผู้บาดเจ็บ 4 คน ส่วนผู้ต้องสงสัยถูกตำรวจยิงสกัดและจับตัวไปดำเนินคดี

รายงานระบุว่าชายผู้ต้องสงสัยใช้อาวุธมีดจี้ตัวประกันที่แผนกผู้ป่วยนอก บนชั้น 7 ของโรงพยาบาล และเมื่อผู้ต้องสงสัยข่มขู่ว่าจะทำร้ายตัวประกัน เจ้าหน้าที่ซึ่งนำกำลังเข้าล้อมจับจึงตัดสินใจเปิดฉากยิงสกัดจนผู้ต้องสงสัยได้รับบาดเจ็บ จากนั้นรุดจับกุม ส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวน



กรณีดังกล่าวเป็นเหตุไล่แทงครั้งที่สองในนครเซี่ยงไฮ้นับตั้งแต่ทางการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อต้นเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา

โดยเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 4 ก.ค. หลังจากชายสูงวัยใช้มีดไล่แทงคนที่สัญจรไปมาในเขตจินกัน ย่านธุรกิจใจกลางเมือง แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บ ส่วนสาเหตุเป็นเพราะโมโหหลังจากทะเลาะกับอดีตนายจ้าง

