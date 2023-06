สายเที่ยวพึงระวัง นศ.สาวผวาโดนพนง.รีสอร์ตในมัลดีฟส์ลวนลามจนช้ำไปทั้งร่าง ซ้ำเจ้าของเมินรับผิดชอบ

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานเรื่องราวอุทาหรณ์ของสายเที่ยว เมื่อสาวชาวจีนวัย 26 ปี จากประเทศออสเตรเลีย ได้ออกมาเผยประสบการณ์ฝันร้ายระหว่างเดินทางไปพักผ่อนในมัลดีฟส์ เล่าว่าเธอถูกพนักงานรีสอร์ตพยายามล่วงละเมิดทางเพศ แต่ทางรีสอร์ตกลับเชิญเธอออกจากที่พัก และไม่คิดให้ความช่วยเหลือใดๆ ซ้ำทางตำรวจก็ไม่มีการจับกุมคนร้ายแม้เวลาจะผ่านมาเกือบครึ่งเดือนหลังเกิดเหตุ

สาวผู้เคราะห์ร้ายรายนี้เล่าถึงเหตุที่ประสบว่า เธอถูกข่มขืนขณะเข้าพักที่รีสอร์ตในหมู่เกาะคาฟุ ของมัลดีฟส์ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยคนร้ายคือพนักงานชายที่ได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านคอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่เธอ

ในโซเชียลมีเดียของเหยื่อสาว ระบุว่า หลังจากที่เธอเข้าพักในรีสอร์ต ทางที่พักก็มอบหมายให้พนักงานชายคนหนึ่งมาทำหน้าที่เป็นพ่อบ้าน พาไปแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ต่อมาในวันเดียวกันเธอทำน้ำกระเด็นใส่โทรศัพท์มือถือ ทำให้ไม่สามารถติดต่อครอบครัวได้ จึงขอความช่วยเหลือจากแผนกต้อนรับของโรงแรม ซึ่งพวกเขาก็ส่งพนักงานชายคนเดิมมาช่วย

แต่กลายเป็นว่า ระหว่างนั้นพนักงานชายคนนี้เริ่มแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทั้งมานั่งบนเตียง ถามว่าทำไมเธอถึงมาเที่ยวคนเดียว อีกทั้งยังถามเรื่องอื่นๆ ที่ทำให้เธอรู้สึกอึดอัด เขาออกจากห้องไปสักพักก่อนจะกลับเข้ามาใหม่ ตอนนั้นเองที่ความเลวร้ายเกิดขึ้น

พนักงานชายคนนี้เริ่มแสดงท่าทีคุกคาม ก่อนจะบังคับจูบเธอ เขาพยายามจะขืนใจ เธอพยายามขัดขืนสุดกำลัง จนในที่สุดเธอก็ลุกและวิ่งหนีออกมาได้ แต่พนักงานชายยังคุกคามเธอไม่เลิก ทั้งสำเร็จความใคร่ใส่คอมพิวเตอร์ของเธอ และยังข่มขู่ว่าจะกลับมาอีก ก่อนที่จะยอมออกจากห้องไป

ภายหลังเหยื่อสาวรายนี้ได้แจ้งเรื่องไปยังผู้จัดการรีสอร์ตทันที แม้จะมีการแจ้งความแต่ทางตำรวจก็ทำแค่เก็บตัวอย่างจากปากของเธอ และบอกให้เธอรอผลอีก 1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่อ้างว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะจับคนร้ายในตอนนั้น พร้อมแนะนำให้เธอออกไปจากรีสอร์ตก่อนที่ผลจะออก

ขณะที่ทางด้านรีสอร์ตก็ขอให้เธอออกไปจากที่พักโดยเร็วที่สุด ชี้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องระหว่างตำรวจกับพนักงานชายดังกล่าว ทางรีสอร์ตไม่เกี่ยวข้อง พวกเขาไม่สามารถจัดหาที่พักให้เธอได้อีกต่อไป ทำให้เธอต้องออกจากรีสอร์ตมา โดยไม่ได้รับแม้คำขอโทษ

I was raped in the Maldives. I don’t know how many people this will reach to but help me get help. I arrived in the Maldives on the 6th. I was to return to China on the 10th but i extended mg stay and decided to stay at the @RCMaldives pic.twitter.com/Sw97N5j6qI

— XuYitong (@YolyYitong) June 18, 2023