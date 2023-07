โคโค่ ลี นักร้องดังยุค 90 – สเตรตส์ไทมส์ รายงานข่าวความสูญเสียของวงการบันเทิงต่างแดน หลังจากครอบครัวของ โคโค่ ลี นักร้องดีว่าชาวอเมริกัน-ฮ่องกง เสียชีวิตด้วยวัย 48 ปี ที่โรงพยาลาลในกรุงไทเป ของไต้หวัน เมื่อวันพุธที่ 5 ก.ค.ตามเวลาท้องถิ่น

น.ส.แนนซี่ ลี พี่สาวของโคโค่ ลี ระบุผ่านข้อความที่โพสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ว่า โคโค่ ลี ต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามานาน และพยายามฆ่าตัวตายเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค.ที่ผ่านมา

“ด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่ง เรามาที่นี่ (เพื่อ) แจ้งข่าวร้ายที่สุด: โคโค่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานาน 2-3 ปีแล้ว แต่อาการของเธอทรุดหนักลงอย่างมากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา แม้ว่าโคโค่จะขอความช่วยเหลือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อต่อสู้กับโรคซึมเศร้า แต่น่าเศร้าที่ปีศาจในตัวกลับเข้าครอบงำเธอ”

“เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม เธอฆ่าตัวตายที่บ้านและถูกส่งไปโรงพยาบาล แม้ว่าทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือและรักษาเธอจากอาการโคม่า แต่สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตลงในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566” แนนซี่ระบุ

ทั้งนี้ โคโค่ ลี เริ่มต้นอาชีพศิลปินในฮ่องกงเมื่อปี 2537 ก่อนขยายไปยังไต้หวันและเพียง 2 ปีก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัด Sony Music Entertainment

ส่วนอัลบั้มเพลงภาษาอังกฤษชุดแรกคือ Just No Other Way เมื่อ 2542 มีเพลงฮิต อาทิ Before I Fall in Love , I Will Be Your Friend และ Do You Want My Love ที่สามารถไต่อันดับเข้าสู่ชาร์ตเพลงของสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ในงานประกาศรางวัลออสการ์ โคโค่ ลี ทำการแสดงเพลง A Love Before Time เพลงประกอบภาพยนตร์ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง จากภาพยนตร์เรื่อง Crouching Tiger, Hidden Dragon

