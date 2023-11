อินเดียวิจารณ์เดือด! หมอหนุ่ม “ตบหน้า” คนไข้-ยัวะไม่ยอมบอกว่าติดเชื้อเอชไอวี

อินเดียวิจารณ์เดือด! – สเตรตส์ไทมส์ รายงานกระแสวิพากษ์วิจารณ์ใน ประเทศอินเดีย หลังมีคลิปวิดีโอของแพทย์จบใหม่ ตบหน้า และตำหนิผู้ป่วยรายหนึ่งเพราะโมโหที่ไม่ยอมเปิดเผยว่าติดเชื้อ เอชไอวี

คลิปดังกล่าวมียอดเข้าชมมากกว่า 1 ล้านครั้งทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเอ็กซ์หรือชื่อเดิมคือทวิตเตอร์ โดยในคลปที่มีผู้เห็นเหตุการณ์ถ่ายไว้ได้แสดงให้เห็นหมอหนุ่มตบหน้าผู้ป่วยชายที่นอนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 ครั้ง

This Viral vedio from ‘MY Hospital’ in Indore, Madhya Pradesh,

in Which A patient endure scolding and slaps from doctors

Patient was suffering from STD ,But he tried to hide it from all and put the lives of all health workers in danger.

