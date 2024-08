แฉกลโกงใหม่พ่อค้าแม่ค้าอินเดีย ผลิตกระเทียมปลอมทำจากปูน หลังราคาพุ่งสูง อดีตตร.ยังโดนหลอกเต็มๆ

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานว่า เกิดเหตุการณ์น่าตกใจที่เกิดขึ้นในอินเดีย กรณีภรรยาของอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจ ถูกพ่อค้าหลอกขาย กระเทียมปลอมที่ทำจากปูนซีเมนต์ โดยขณะนี้อินเดียกำลังเผชิญปัญหาราคากระเทียมสดพุ่งสูงจนขาดตลาด

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองอโคลา ในรัฐมหาราษฏระ ซึ่งตำรวจต้องปวดหัวกับพ่อค้าแม่ค้า เมื่อนางพาติ ไปซื้อกระเทียม 250 กรัมจากพ่อค้าริมถนนคนหนึ่ง หลังเอามาทำอาหาร เธอพยายามปอกกระเทียม แต่มันแกะไม่ออก จึงพยายามหั่นกระเทียม

A shocking case has come to light from Maharashtra’s Akola, where some hawkers are cheating people by selling fake garlic, which were found to be made of cement.#Garlic #cement #maharashtra #Akola pic.twitter.com/MObvrlQr5z

