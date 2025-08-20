อยู่ไม่ได้ คุณตาชาวจีน เจอสร้างทางด่วนล้อม มิดหลังคาบ้าน ใช้ชีวิตลำบาก ล่าสุดย้ายออกแล้ว ชวดเงิน 7.5 ล้านบาท
เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานว่า คุณตาชาวจีนที่เคยตกเป็นไวรัลดังเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา หลังยืนกรานไม่ขายบ้าน 2 ชั้น ที่ตั้งอยู่มณฑลเจียงซู ประเทศจีน แม้ทางรัฐบาลเสนอเงินให้ ล่าสุดเจ้าของบ้านย้ายออกแล้ว เนื่องจากไม่สามารถทนต่อเสียงการจราจรที่ดังตลอด 24 ชั่วโมงได้
โดยบ้านหลังดังกล่าว เรียกว่า ‘บ้านตะปู’ เป็นของคุณตายหวง ผิง (นามสมมติ) ที่อาศัยอยู่กับหลานชายวัย 11 ขวบ เคยตกเป็นข่าวดัง หลังจากมีการเปิดใช้ทางด่วนซึ่งถูกสร้างล้อมรอบตัวบ้านไว้ เนื่องจากเจ้าของบ้าน ปฏิเสธข้อเสนอชดเชยจากรัฐบาลท้องถิ่นเป็นเงินกว่า 7.5 ล้านบาท แม้เพื่อนบ้านทั้งหมดจะย้ายออกไปแล้วก็ตาม
สุดท้ายรัฐบาลก็ตัดสินใจสร้างทางด่วนล้อมรอบบ้านเขา จนกลายเป็น “บ้านตะปู” ที่โดดเดี่ยวกลางถนน ซึ่งบ้านหลังนี้ไม่มีระบบป้องกันเสียงใดๆ และเมื่อการจราจรเริ่มเปิดใช้งานในเดือนเมษายน
เสียงดังและแรงสั่นสะเทือนจากรถบรรทุกตลอด 24 ชั่วโมงก็ทำให้แทบไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไป คุณตาหวงและครอบครัวยังพยายามทนอยู่ต่อไปชั่วระยะหนึ่ง แต่ในที่สุดพวกเขาก็ทนไม่ไหวจนต้องย้ายออกมา
แม้จะไม่ทราบแน่ชัดว่าครอบครัวนี้ย้ายออกไปเมื่อใด แต่ผู้คนเริ่มสังเกตเห็นหน้าต่างแตกหัก และพืชขึ้นรกบริเวณรอบบ้านเมื่อเดือนที่แล้ว สื่อท้องถิ่นติดต่อไปยังตาหวง ซึ่งยืนยันว่า ครอบครัวได้ทิ้งบ้านหลังนี้แล้ว เพราะทนเสียงจราจรไม่ไหว
ปัจจุบันพวกเขาเลือกที่จะเช่าบ้านในเมืองใกล้เคียงแทน อย่างไรก็ตาม หากบ้านหลังนี้ถูกทุบทิ้งจริง หวงจะได้รับเงินชดเชยเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับข้อเสนอครั้งแรกที่เคยปฏิเสธไป
ภายหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมออนไลน์ของจีนอย่างมาก โดยชาวเน็ตรายหนึ่งพูดในเชิงเสียดสีว่า “คุณต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งมากพอ ถึงจะทนรับเสียงหัวเราะเยาะจากชาวบ้านได้”
ขณะที่อีกคนแสดงความเห็นว่า “พูดกันตรงๆ เลยนะ ในพื้นที่ภูเขารกร้างแบบนี้ ถ้ารัฐไม่สร้างถนนพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน บ้านหลังนั้นคุณจะขายได้ราคาเท่าไหร่? แล้วใครจะมาซื้อกัน?”