แอร์แคนาดารอยเตอร์ รายงานวันที่ 24 ต.ค. ว่า สายการบิน แอร์แคนาดา แถลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ต.ค.ตามเวลาท้องถิ่นว่า จะดำเนินการปลดพนักงานฝ่ายบริหารราว 400 ตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 1 ของพนักงานทั้งหมด

แอร์แคนาดา “ปลด 400 คน” หลังเพิ่งเผชิญหน้าเหตุพนักงานนับหมื่นรวมตัวสไตรก์

ภาพประกอบ – Air Canada planes sit on the runway at Pearson International Airport near Toronto on Aug. 16, 2025. The airline said Thursday it is cutting some management positions. Air Canada is reducing a number of non-union management positions, it said Thursday. The airline “arrived at the difficult decision” to cut some positions after an “extensive review,” vice-president of corporate communications Christophe Hennebelle said in a statement to CBC News. (Sammy Kogan/The Canadian Press)

นายคริสตอฟ เฮนเนอเบลล์ รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร ระบุกับ ซีบีซีนิวส์ ว่า “สายการบินตัดสินใจอย่างยากลำบากในการลดตำแหน่งบางส่วนหลังการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน แอร์แคนาดาตรวจสอบทรัพยากรและกระบวนการต่างๆ เป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรเหล่านั้นได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมที่สุดเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ”

ขณะเดียวกันแอร์แคนาดาประกาศว่าจะขยายบริการจากท่าอากาศยานนานาชาติบิลลี บิช็อป โตรอนโต รวมถึงเที่ยวบินใหม่ 10 เที่ยวต่อวันไปยังจุดหมายปลายทาง 4 แห่งในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ นครนิวยอร์ก บอสตัน ชิคาโก และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

แอร์แคนาดา “ปลด 400 คน” หลังเพิ่งเผชิญหน้าเหตุพนักงานนับหมื่นรวมตัวสไตรก์

แอร์แคนาดา – ภาพประกอบ – An Air Canada check-in area is shown at Montreal-Pierre Elliott Trudeau International Airport. “Air Canada regularly reviews its resources and processes to ensure they are optimized to efficiently support business operations and its customers,” he said. Hennebelle said the reductions amount to approximately one per cent of Air Canada’s total staff; about 400 people. (Graham Hughes/The Canadian Press)

แอร์แคนาดามีกำหนดประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามในวันที่ 5 พ.ย. แต่จากการประมาณการเมื่อเดือนที่แล้วสายการบินระบุว่ามีความสามารถในการดำเนินงานลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

โดยเป็นผลจากการยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 3,200 เที่ยวในเดือนส.ค. ภายหลังพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินราว 10,000 คนรวมตัวหยุดงานประท้วง (สไตรก์) แต่ต่อมามีการบรรลุข้อตกลงทั้งสองฝ่าย

แอร์แคนาดา “ปลด 400 คน” หลังเพิ่งเผชิญหน้าเหตุพนักงานนับหมื่นรวมตัวสไตรก์

แอร์แคนาดา – ภาพประกอบ – Air Canada flight attendants hold a rally outside Pearson airport in Toronto on Aug. 11, 2025. Air Canada grounded flights on Aug. 16 after some 10,000 flight attendants went on strike. Within hours, Jobs Minister Patty Hadju ordered the company and Canadian Union of Public Employees (CUPE), which represents the airline’s flight attendants, to go to binding arbitration and the employees to return to work. (Evan Mitsui/CBC)

 

