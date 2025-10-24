แอร์แคนาดา “ปลด 400 คน” หลังเพิ่งเผชิญหน้าเหตุพนักงานนับหมื่นรวมตัวสไตรก์

แอร์แคนาดา – รอยเตอร์ รายงานวันที่ 24 ต.ค. ว่า สายการบิน แอร์แคนาดา แถลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ต.ค.ตามเวลาท้องถิ่นว่า จะดำเนินการปลดพนักงานฝ่ายบริหารราว 400 ตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 1 ของพนักงานทั้งหมด
นายคริสตอฟ เฮนเนอเบลล์ รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร ระบุกับ ซีบีซีนิวส์ ว่า “สายการบินตัดสินใจอย่างยากลำบากในการลดตำแหน่งบางส่วนหลังการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน แอร์แคนาดาตรวจสอบทรัพยากรและกระบวนการต่างๆ เป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรเหล่านั้นได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมที่สุดเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ”
ขณะเดียวกันแอร์แคนาดาประกาศว่าจะขยายบริการจากท่าอากาศยานนานาชาติบิลลี บิช็อป โตรอนโต รวมถึงเที่ยวบินใหม่ 10 เที่ยวต่อวันไปยังจุดหมายปลายทาง 4 แห่งในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ นครนิวยอร์ก บอสตัน ชิคาโก และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
แอร์แคนาดามีกำหนดประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามในวันที่ 5 พ.ย. แต่จากการประมาณการเมื่อเดือนที่แล้วสายการบินระบุว่ามีความสามารถในการดำเนินงานลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
โดยเป็นผลจากการยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 3,200 เที่ยวในเดือนส.ค. ภายหลังพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินราว 10,000 คนรวมตัวหยุดงานประท้วง (สไตรก์) แต่ต่อมามีการบรรลุข้อตกลงทั้งสองฝ่าย
