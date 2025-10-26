ติมอร์ตะวันออก “ฝันเป็นจริง” เข้าร่วมอาเซียนอย่างเป็นทางการ-สร้างประวัติศาสตร์

ติมอร์ตะวันออก “ฝันเป็นจริง” – วันที่ 26 ต.ค. เอพี รายงานว่า นายกรัฐมนตรีชานานา กุฌเมา ผู้นำติมอร์ตะวันออก (ติมอร์เลสเต) กล่าวกับบรรดาผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนถือเป็น “ความฝันที่เป็นจริง” และเป็นโอกาสของติมอร์ตะวันออกที่กำลังพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจ
“วันนี้ประวัติศาสตร์ได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว” นายกุฌเมากล่าวในพิธีเพิ่มติมอร์ตะวันออกเป็นหนึ่งในอาเซียนอย่างเป็นทางการระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และถือเป็นการขยายความร่วมมือครั้งแรกของอาเซียนนับตั้งแต่ทศวรรษ 1990
“สำหรับประชาชนติมอร์เลสเต นี่ไม่เพียงเป็นความฝันที่เป็นจริงเท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันอย่างทรงพลังถึงเส้นทางของเราซึ่งเปี่ยมไปด้วยความยืดหยุ่น ความมุ่งมั่น และความหวัง” นายกุฌเมาย้ำ
การเป็นสมาชิกอาเซียนทำให้ติมอร์ตะวันออกซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 65,325 ล้านบาท สามารถเข้าถึงประชาคมเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ที่มีประชากรราว 680 ล้านคน และเศรษฐกิจมูลค่า 3.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 124 ล้านล้านบาท)
นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ผู้นำมาเลเซีย ประธานอาเซียนหมุนเวียนประจำปีนี้ กล่าวว่าการเข้าร่วมของติมอร์ตะวันออก “ทำให้ครอบครัวอาเซียนสมบูรณ์ เป็นการยืนยันถึงโชคชะตาร่วมกันของเรา และความรู้สึกผูกพันอันลึกซึ้งในภูมิภาค” ก่อนเสริมว่าว่าเป้าหมายของอาเซียนคือการแสวงหาการเติบโตที่ยืดหยุ่น ยุติธรรม และเพื่อปกป้องสวัสดิภาพของคนรุ่นต่อๆ ไป
ด้าน น.ส.แองเจลีน ตัน นักวิเคราะห์จากสถาบันยุทธศาสตร์และการศึกษาระหว่างประเทศของมาเลเซีย กล่าวว่าการรวมติมอร์ตะวันออกซึ่งมีประชากร 1.4 ล้านคน แสดงให้เห็นถึง “ความครอบคลุมและความสามารถในการปรับตัวของอาเซียน”
“โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ ในขณะที่ลัทธิกีดกันทางการค้ากำลังเพิ่มสูงขึ้น การขยายตัวของอาเซียนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อภูมิภาคนิยม การเปิดกว้าง และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน”
