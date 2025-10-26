ติมอร์ตะวันออก “ฝันเป็นจริง” – วันที่ 26 ต.ค. เอพี รายงานว่า นายกรัฐมนตรีชานานา กุฌเมา ผู้นำติมอร์ตะวันออก (ติมอร์เลสเต) กล่าวกับบรรดาผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนถือเป็น “ความฝันที่เป็นจริง” และเป็นโอกาสของติมอร์ตะวันออกที่กำลังพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจ

ติมอร์ตะวันออก “ฝันเป็นจริง” เข้าร่วมอาเซียนอย่างเป็นทางการ-สร้างประวัติศาสตร์

ติมอร์ตะวันออก “ฝันเป็นจริง” – Malaysia’s Prime Minister Anwar Ibrahim, right, shakes hands with East Timor’s Prime Minister Kay Rala Xanana Gusmao as they arrive at the 47th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit in Kuala Lumpur, Malaysia, Sunday, Oct. 26, 2025. (AP Photo/Rafiq Maqbool, Pool)

“วันนี้ประวัติศาสตร์ได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว” นายกุฌเมากล่าวในพิธีเพิ่มติมอร์ตะวันออกเป็นหนึ่งในอาเซียนอย่างเป็นทางการระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และถือเป็นการขยายความร่วมมือครั้งแรกของอาเซียนนับตั้งแต่ทศวรรษ 1990

“สำหรับประชาชนติมอร์เลสเต นี่ไม่เพียงเป็นความฝันที่เป็นจริงเท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันอย่างทรงพลังถึงเส้นทางของเราซึ่งเปี่ยมไปด้วยความยืดหยุ่น ความมุ่งมั่น และความหวัง” นายกุฌเมาย้ำ

ติมอร์ตะวันออก “ฝันเป็นจริง” เข้าร่วมอาเซียนอย่างเป็นทางการ-สร้างประวัติศาสตร์

ติมอร์ตะวันออก “ฝันเป็นจริง” – East Timor’s Prime Minister Kay Rala Xanana Gusmao wipes his eyes during 47th ASEAN signing ceremony of the Declaration on the Admission of Timor-Leste into ASEAN at Kuala Lumpur, Malaysia, Sunday, Oct. 26, 2025. (AP Photo/Vincent Thian)

การเป็นสมาชิกอาเซียนทำให้ติมอร์ตะวันออกซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 65,325 ล้านบาท สามารถเข้าถึงประชาคมเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ที่มีประชากรราว 680 ล้านคน และเศรษฐกิจมูลค่า 3.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 124 ล้านล้านบาท)

นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ผู้นำมาเลเซีย ประธานอาเซียนหมุนเวียนประจำปีนี้ กล่าวว่าการเข้าร่วมของติมอร์ตะวันออก “ทำให้ครอบครัวอาเซียนสมบูรณ์ เป็นการยืนยันถึงโชคชะตาร่วมกันของเรา และความรู้สึกผูกพันอันลึกซึ้งในภูมิภาค” ก่อนเสริมว่าว่าเป้าหมายของอาเซียนคือการแสวงหาการเติบโตที่ยืดหยุ่น ยุติธรรม และเพื่อปกป้องสวัสดิภาพของคนรุ่นต่อๆ ไป

ติมอร์ตะวันออก “ฝันเป็นจริง” เข้าร่วมอาเซียนอย่างเป็นทางการ-สร้างประวัติศาสตร์

Thailand’s Prime Minister Anutin Charnvirakul, from left, East Timor Prime Minister Kay Rala Xanana Gusmao and East Timor President Jose Ramos-Horta prepare to pose for a photo during the signing ceremony of the Declaration on the Admission of East Timor into ASEAN at the 47th ASEAN summit, in Kuala Lumpur, Malaysia, Sunday, Oct. 26, 2025. (AP Photo/Vincent Thian)

ด้าน น.ส.แองเจลีน ตัน นักวิเคราะห์จากสถาบันยุทธศาสตร์และการศึกษาระหว่างประเทศของมาเลเซีย กล่าวว่าการรวมติมอร์ตะวันออกซึ่งมีประชากร 1.4 ล้านคน แสดงให้เห็นถึง “ความครอบคลุมและความสามารถในการปรับตัวของอาเซียน”

“โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ ในขณะที่ลัทธิกีดกันทางการค้ากำลังเพิ่มสูงขึ้น การขยายตัวของอาเซียนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อภูมิภาคนิยม การเปิดกว้าง และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน”

 

