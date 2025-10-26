ไทย-กัมพูชา “ลงนามสันติภาพ”รอยเตอร์ และ บีบีซี รายงานวันที่ 26 ต.ค. ว่า นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล และนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ผู้นำกัมพูชา ลงนามสันติภาพ ปฏิญญาสันติภาพไทย-กัมพูชา

โดยมี ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา เข้าร่วม และ นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ผู้นำมาเลเซีย ประธานอาเซียนประจำปี ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ไทย-กัมพูชา “ลงนามสันติภาพ” ทรัมป์ชมตัวเองเก่งกว่ายูเอ็นในการทำข้อตกลง

ไทย-กัมพูชา “ลงนามสันติภาพ” – President Donald Trump, joined by Cambodian Prime Minister Hun Manet and Thailand’s Prime Minister Anutin Charnvirakul, left, reacts during a signing ceremony on the sidelines of the ASEAN Summit in Kuala Lumpur, Malaysia, Sunday, Oct. 26, 2025. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

ข้อตกลงดังกล่าวลงนามไม่นานหลังจากนายทรัมป์เดินทางมาถึงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน และเป็นการต่อยอดจากข้อตกลงการยุติการโจมตีเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ภายหลังนายทรัมป์โทรศัพท์หารือกับผู้นำของทั้งสองประเทศในขณะนั้น และเรียกร้องให้ยุติการสู้รบ มิเช่นนั้นอาจเสี่ยงต่อการระงับการเจรจาการค้ากับสหรัฐ

ขณะที่นายทรัมป์กล่าวว่ามี “การโทรศัพท์คุยกันหลายครั้งระหว่างเราสี่คน” หลังการปะทะนองเลือดระหว่างไทยและกัมพูชาเมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมา และว่ารัฐบาลสหรัฐ “สามารถหยุดเรื่องนี้ได้” จากนั้นเสริมว่าตนเก่งมากในการทำข้อตกลงสันติภาพ ตนเก่งกว่าสหประชาชาติ (ยูเอ็น) มาก

ไทย-กัมพูชา “ลงนามสันติภาพ” ทรัมป์ชมตัวเองเก่งกว่ายูเอ็นในการทำข้อตกลง

ไทย-กัมพูชา “ลงนามสันติภาพ” – President Donald Trump speaks during a signing ceremony on the sidelines of the ASEAN Summit in Kuala Lumpur, Malaysia, Sunday, Oct. 26, 2025. Trump says there have been “a lot of phone calls between the four of us” following the “bloodshed” between Thailand and Cambodia in July, but says his administration “got it stopped”. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

ก่อนการลงนามนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์สำหรับ “ความเป็นผู้นำที่เด็ดขาด” และ “ความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย” เพื่อทำให้ข้อตกลงสันติภาพเป็นจริง “ไม่ว่าข้อพิพาทจะยากลำบากและซับซ้อนเพียงใดก็ต้องได้รับการแก้ไขด้วยสันติวิธี” นายฮุน มาเนต กล่าว

นอกจากนี้ยังขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซียสำหรับความช่วยเหลือในการบรรลุข้อตกลงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากชุมชนระหว่างประเทศในปฏิญญาร่วมนี้

ส่วนนายอนุทินกล่าวขอบคุณนายทรัมป์สำหรับความพยายามในการเจรจาหยุดยิง รวมถึงขอบคุณที่ผู้นำสหรัฐแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ไทย-กัมพูชา “ลงนามสันติภาพ” ทรัมป์ชมตัวเองเก่งกว่ายูเอ็นในการทำข้อตกลง

Thailand’s Prime Minister Anutin Charnvirakul reacts during a signing ceremony on the sidelines of the ASEAN Summit in Kuala Lumpur, Malaysia, Sunday, Oct. 26, 2025. As a reminder, back in July, the Thailand-Cambodia border war ended with an “immediate and unconditional ceasefire” after days of fighting. The US president says he is very good at getting peace deals done, arguing he is far better at it than the United Nations. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ด่วน! พบลูกไฟปริศนาบนท้องฟ้า เห็นชัดทั้งภาคกลาง ก่อนระเบิดดังสนั่น เผยคลิปนาทีระเบิด
2

เพื่อไทย เปิด 4 รายชื่อ สส.เสนอชิงหัวหน้าพรรค บิ๊กเนมมากประสบการณ์ทั้งนั้น 
3

เผยสาเหตุ ปาร์ตี้หมูกระทะ เป็นลมหมดสติไป 5 ราย นอนเรียงบนถนน เตือนภัยสายปิ้งย่าง
4

เจ้าของร้านเกือบร้องไห้ จู่ๆ แบมแบม แวะมากินส้มตำ สั่งปิดร้าน งดรับลูกค้า ชาวเน็ตขอเมนู จะตามรอย
5

สลดเก๋งอัลเมร่า เสียชีวิตหมดครอบครัวดิ่งคลองดับ4ศพ เด็ก3ขวบด้วย เผยสาเหตุ
6

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์
7

คฑา ชินบัญชร เปิด 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง รับดาวอังคารย้าย 26 ต.ค.68 จะได้เจอรักแท้ ผู้ใหญ่สนับสนุน
8

หมอเจด เผย 5 สัญญาณ ผิวแบบนี้ ระวัง "มะเร็งเต้านม"
9

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้ท่านผู้หญิงและคุณหญิง 5 ราย
10

กัน จอมพลัง พร้อมควักเงินส่วนตัวคืน บอสณวัฒน์ จ่อนั่งประธานมูลนิธิ