ไทย-กัมพูชา “ลงนามสันติภาพ” – รอยเตอร์ และ บีบีซี รายงานวันที่ 26 ต.ค. ว่า นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล และนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ผู้นำกัมพูชา ลงนามสันติภาพ ปฏิญญาสันติภาพไทย-กัมพูชา
โดยมี ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา เข้าร่วม และ นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ผู้นำมาเลเซีย ประธานอาเซียนประจำปี ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ข้อตกลงดังกล่าวลงนามไม่นานหลังจากนายทรัมป์เดินทางมาถึงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน และเป็นการต่อยอดจากข้อตกลงการยุติการโจมตีเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ภายหลังนายทรัมป์โทรศัพท์หารือกับผู้นำของทั้งสองประเทศในขณะนั้น และเรียกร้องให้ยุติการสู้รบ มิเช่นนั้นอาจเสี่ยงต่อการระงับการเจรจาการค้ากับสหรัฐ
ขณะที่นายทรัมป์กล่าวว่ามี “การโทรศัพท์คุยกันหลายครั้งระหว่างเราสี่คน” หลังการปะทะนองเลือดระหว่างไทยและกัมพูชาเมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมา และว่ารัฐบาลสหรัฐ “สามารถหยุดเรื่องนี้ได้” จากนั้นเสริมว่าตนเก่งมากในการทำข้อตกลงสันติภาพ ตนเก่งกว่าสหประชาชาติ (ยูเอ็น) มาก
ก่อนการลงนามนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์สำหรับ “ความเป็นผู้นำที่เด็ดขาด” และ “ความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย” เพื่อทำให้ข้อตกลงสันติภาพเป็นจริง “ไม่ว่าข้อพิพาทจะยากลำบากและซับซ้อนเพียงใดก็ต้องได้รับการแก้ไขด้วยสันติวิธี” นายฮุน มาเนต กล่าว
นอกจากนี้ยังขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซียสำหรับความช่วยเหลือในการบรรลุข้อตกลงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากชุมชนระหว่างประเทศในปฏิญญาร่วมนี้
ส่วนนายอนุทินกล่าวขอบคุณนายทรัมป์สำหรับความพยายามในการเจรจาหยุดยิง รวมถึงขอบคุณที่ผู้นำสหรัฐแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
