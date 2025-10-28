เฮอริเคนเมลิสซา “ระดับ 5” ขึ้นแท่นพายุรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ถล่มจาเมกา

เฮอริเคนเมลิสซา – เอพี รายงานวันที่ 28 ต.ค. ถึงสถานการณ์ “พายุเฮอริเคนเมลิสซา” หลังทวีความรุนแรงเป็นพายุระดับ 5 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ต.ค.ตามเวลาท้องถิ่น ระหว่างเคลื่อนตัวเข้าใกล้ จาเมกา ประเทศเกาะในภูมิภาคเกรตเตอร์แอนทิลลีส ในทะเลแคริบเบียน
การยกระดับทำให้พายุเมลิสซากลายเป็นเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มจาเมกานับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลในปี 2394 หรือเมื่อ 174 ปีก่อน
ด้านหน่วยงานพยากรณ์อากาศเตือนว่าอิทธิพลของพายุจะก่อให้เกิดน้ำท่วมรุนแรง ดินถล่ม และความเสียหายเป็นวงกว้าง ขณะเดียวกันมีรายงานด้วยว่าเฮอริเคนเมลิสซาเป็นต้นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 รายในพื้นที่ทะเลแคริบเบียนตอนเหนือ จะขึ้นฝั่งจาเมกาในวันนี้ก่อนขึ้นฝั่งคิวบาช่วงบ่ายวันเดียวกันและจะมุ่งหน้าไปยังบาฮามาส
ความรุนแรงระดับ 5 เป็นระดับสูงสุดตามมาตราพายุเฮอริเคนแซฟเฟอร์-ซิมป์สัน โดยมีความเร็วลมต่อเนื่องเกิน 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นายโจนาธาน พอร์เตอร์ หัวหน้านักอุตุนิยมวิทยาของ AccuWeather กล่าวว่า พายุเมลิสซาจะเป็นเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่พัดถล่มจาเมกา คาดว่าจะมีคลื่นซัดฝั่งสูงถึง 4 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลตามแนวชายฝั่งในกรุงคิงส์ตัน
ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐอเมริการะบุว่า เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาศูนย์กลางเฮอริเคนเมลิสซาอยู่ห่างจากกรุงคิงส์ตันไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 230 กิโลเมตร และห่างจากเมืองกวนตานาโม ประเทศคิวบา ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 530 กิโลเมตร
เฮอริเคนเมลิสซามีความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่อง 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และกำลังเคลื่อนตัวด้วยความเร็ว 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บางพื้นที่ทางตะวันออกของจาเมกาอาจมีปริมาณฝนตกมากถึง 1,000 มิลลิเมตร ขณะที่ทางตะวันตกของเฮติอาจมีฝนตกหนักถึง 400 มิลลิเมตร พร้อมเตือนว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม ส่งผลให้ทางการจาเมกาต้องสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงประสบภัยน้ำท่วมรุนแรง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง: