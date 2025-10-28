เฮอริเคนเมลิสซาเอพี รายงานวันที่ 28 ต.ค. ถึงสถานการณ์ “พายุเฮอริเคนเมลิสซา” หลังทวีความรุนแรงเป็นพายุระดับ 5 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ต.ค.ตามเวลาท้องถิ่น ระหว่างเคลื่อนตัวเข้าใกล้ จาเมกา ประเทศเกาะในภูมิภาคเกรตเตอร์แอนทิลลีส ในทะเลแคริบเบียน

การยกระดับทำให้พายุเมลิสซากลายเป็นเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มจาเมกานับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลในปี 2394 หรือเมื่อ 174 ปีก่อน

เฮอริเคนเมลิสซา “ระดับ 5” ขึ้นแท่นพายุรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ถล่มจาเมกา

This satellite image provided by the National Oceanographic and Atmospheric Administration shows Hurricane Melissa, Monday, Oct. 27, 2025. Hurricane Melissa strengthened into a Category 5 storm Monday as it drew closer to Jamaica, where forecasters said it would unleash catastrophic flooding, landslides and widespread damage. It would be the strongest hurricane to hit the island since record-keeping began in 1851. (NOAA via AP)

ด้านหน่วยงานพยากรณ์อากาศเตือนว่าอิทธิพลของพายุจะก่อให้เกิดน้ำท่วมรุนแรง ดินถล่ม และความเสียหายเป็นวงกว้าง ขณะเดียวกันมีรายงานด้วยว่าเฮอริเคนเมลิสซาเป็นต้นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 รายในพื้นที่ทะเลแคริบเบียนตอนเหนือ จะขึ้นฝั่งจาเมกาในวันนี้ก่อนขึ้นฝั่งคิวบาช่วงบ่ายวันเดียวกันและจะมุ่งหน้าไปยังบาฮามาส

ความรุนแรงระดับ 5 เป็นระดับสูงสุดตามมาตราพายุเฮอริเคนแซฟเฟอร์-ซิมป์สัน โดยมีความเร็วลมต่อเนื่องเกิน 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นายโจนาธาน พอร์เตอร์ หัวหน้านักอุตุนิยมวิทยาของ AccuWeather กล่าวว่า พายุเมลิสซาจะเป็นเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่พัดถล่มจาเมกา คาดว่าจะมีคลื่นซัดฝั่งสูงถึง 4 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลตามแนวชายฝั่งในกรุงคิงส์ตัน

เฮอริเคนเมลิสซา – People abandon a car on an impassable street flooded by rains caused by Tropical Storm Melissa in Santo Domingo, Dominican Republic, Friday, Oct. 24, 2025. Category 5 is the highest on the Saffir-Simpson hurricane scale, with sustained winds exceeding 250 kph. Melissa would be the strongest hurricane in recorded history to directly hit the small Caribbean nation, said Jonathan Porter, chief meteorologist at AccuWeather. (AP Photo/Ricardo Hernandez)

ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐอเมริการะบุว่า เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาศูนย์กลางเฮอริเคนเมลิสซาอยู่ห่างจากกรุงคิงส์ตันไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 230 กิโลเมตร และห่างจากเมืองกวนตานาโม ประเทศคิวบา ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 530 กิโลเมตร

เฮอริเคนเมลิสซามีความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่อง 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และกำลังเคลื่อนตัวด้วยความเร็ว 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บางพื้นที่ทางตะวันออกของจาเมกาอาจมีปริมาณฝนตกมากถึง 1,000 มิลลิเมตร ขณะที่ทางตะวันตกของเฮติอาจมีฝนตกหนักถึง 400 มิลลิเมตร พร้อมเตือนว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม ส่งผลให้ทางการจาเมกาต้องสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงประสบภัยน้ำท่วมรุนแรง

เฮอริเคนเมลิสซา – Workers board up shop windows ahead of Hurricane Melissa’s forecast arrival in Kingston, Jamaica, Sunday, Oct. 26, 2025. A storm surge of up to 4 meters was expected along the coast in Kingston, which Porter said is home to critical infrastructure such as Jamaica’s main international airport and power plants. (AP Photo/Matias Delacroix)

 

