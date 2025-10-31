ตำรวจนครมุมไบ “ยิงดับ” ชายบุกจับเด็ก 17 คนเป็นตัวประกันที่โรงเรียนการแสดง

ตำรวจนครมุมไบ “ยิงดับ” บีบีซี รายงานวันที่ 31 ต.ค. ว่า ตำรวจนครมุมไบ รัฐมหาราษฏระ ทางทางตะวันตกของ ประเทศอินเดีย เปิดเผยว่าสามารถช่วยเหลือเด็ก 17 คนและผู้ใหญ่ 2 คนจากผู้ต้องสงสัยทราบชื่อในภายหลังคือ นายโรหิต อารยา ซึ่งก่อเหตุบุกจับตัวประกันที่โรงเรียนสอนการแสดงแห่งหนึ่ง

ตำรวจนครมุมไบ “ยิงดับ” – Police in Mumbai say they have safely rescued 17 children and two adults from a man who claimed to have taken them hostage at an acting school where the children had gathered for an audition. The official said officers first tried to negotiate with the hostage-taker but as he was “adamant”. /Photo: ANI/

รายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่พยายามเจรจากับชายที่จับตัวประกันในตอนแรก แต่เพราะนายอารยายืนกรานไม่ยอมจำนน ตำรวจจึงใช้กำลังบุกเข้าไปในอาคารผ่านหน้าต่างห้องน้ำ

โดยเจ้าหน้าที่พบปืนอัดลมและสารเคมีซึ่งไม่ได้ระบุชนิด ส่วนนายอารยาถูกตำรวจยิงระหว่างปฏิบัติการช่วยเหลือและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา

Officers entered the studio through the bathroom window and later said they had found an airgun and an unspecified chemical. The suspect, named by police as Rohit Arya, was shot during the rescue operation and later died in hospital, police said. /Photo: tv9hindi/

เหตุดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกอย่างกว้างขวาง ผู้ปกครองของเด็กๆ และชาวบ้านพากันมารวมตัวอยู่ด้านนอกโรงเรียน ขณะที่สื่อท้องถิ่นเผยแพร่วิดีโอของผู้ต้องสงสัยซึ่งพูดว่าจับเด็กๆ เป็นตัวประกันเพราะต้องการถามคำถามบางอย่างกับบุคคลซึ่งไม่ระบุชื่อ

จากนั้นแนะนำตัวว่าชื่อโรหิต อารยา พร้อมเตือนว่า “แค่ขยับพลาดเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ผมสะดุ้งได้” และขู่ว่าจะวางเพลิงเผาโรงเรียนด้วย ด้านตำรวจกำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจที่แน่ชัด

ตำรวจนครมุมไบ “ยิงดับ” – Indian news channels have been running a video of the suspect who is heard saying he had taken the children hostage because he wanted to ask some questions of some unspecified people. Introducing himself as Rohit Arya, he warned that “the slightest wrong move will trigger me” and threatened to set the place on fire. /Photo: tv9hindi/

 

