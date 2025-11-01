เริ่มวันนี้! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเพิ่ม 1,700 บาท ใช้จ่ายเดือน พ.ย.- ธ.ค. รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่อีก ลดภาระค่าครองชีพ
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากมติครม.เห็นชอบ โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งปี 2568 ว่า ในวันนี้จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.4 ล้านคน ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีทุกวันที่ 1 ของเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ย. – ธ.ค.
- อ่านข่าว – ถึงคิว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.4 ล้านคนเตรียมรับ 1,700 บาท เปิดเงื่อนไข-เช็กเงินเข้าวันไหน
- อ่านข่าว – ย้ำ คนได้สิทธิ คนละครึ่งพลัส เตือนอย่าใช้ผิด ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ เช็กเลยก่อนโดนตัดสิทธิ
โดยเพิ่มวงเงินจากที่ได้รับ 300 บาท อีก 850 บาทต่อคนต่อเดือน รวม 2 เดือน 1,700 บาทต่อคน เพื่อเพิ่มกำลังซื้อ และเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2568 ส่งผลให้เกิดการบริโภค การผลิต และการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นลูกโซ่ ทำให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใด จะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป โดยใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม ได้ที่ร้านธงฟ้าฯ ร้านค้าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
“ผู้มีบัตรฯ สิทธิประโยชน์เป็นไปตามเดิมทุกประการ ไม่มีอะไรเปลี่ยน โดยได้วงเงินเพิ่มอีกจํานวน 850 บาท ทั้งนี้ รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ คาดในช่วงต้นปี 2569 โดยมีการทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน และให้เข้าถึงกลุ่มที่ต้องการอย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีบัตรฯ” นายสิริพงศ์ กล่าว