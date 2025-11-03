ราคาทองวันนี้ 3 พ.ย.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศครั้งที่ 8 แล้ว ผันผวนแรง ขยับอีก เทียบราคาปิดเมื่อวานนี้ โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 62,200 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 3 พ.ย.2568 ปรับลดลง 50 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวานนี้ โดยราคาขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 62,200 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา 12.06 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 61,300 บาท ขายออก 61,400 บาท ตามประกาศครั้งที่ 8 ประจำวันนี้
สำหรับทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 60,079.08 บาท และขายออกที่ราคา 62,200 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 4,000.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 3 พ.ย.2568
ประกาศครั้งที่ 8
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,300 บาท
• ขายออก บาทละ 61,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,079.08 บาท
• ขายออก บาทละ 62,200 บาท
ประกาศครั้งที่ 7
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,350 บาท
• ขายออก บาทละ 61,450 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,135.56 บาท
• ขายออก บาทละ 62,250 บาท
ประกาศครั้งที่ 6
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,400 บาท
• ขายออก บาทละ 61,500 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,170.04 บาท
• ขายออก บาทละ 62,300 บาท
ประกาศครั้งที่ 5
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,350 บาท
• ขายออก บาทละ 61,450 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,124.56 บาท
• ขายออก บาทละ 62,250 บาท
ประกาศครั้งที่ 4
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,300 บาท
• ขายออก บาทละ 61,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,079.08 บาท
• ขายออก บาทละ 62,200 บาท
ประกาศครั้งที่ 3
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,250 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,018.44 บาท
• ขายออก บาทละ 62,150 บาท
ประกาศครั้งที่ 2
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,300 บาท
• ขายออก บาทละ 61,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,079.08 บาท
• ขายออก บาทละ 62,200 บาท
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,250 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,018.44 บาท
• ขายออก บาทละ 62,150 บาท