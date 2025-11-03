ด่วน กองประกวดร่อนจดหมาย ประกาศปลด มิสแกรนด์ราชบุรี 2026 เผยเหตุฟันฟ้าผ่า ชี้ปกปิดข้อมูลส่วนตัว ถือเป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งขาดคุณสมบัติ
เมื่อวันที่ 3 พ.ย.68 เพจ มิสแกรนด์ราชบุรี – Miss Grand Ratchaburi โพสต์ประกาศที่ FX070/2568 กองประกวดมิสแกรนด์ น่าน-ราชบุรี-หนองคาย-กาฬสินธุ์-อ่างทอง-กำแพงเพชร 2026 เรื่องปลดผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์ราชบุรี 2026 และมิสแกรนด์หนองคาย 2026
โดยระบุว่า เนื่องจาก นางสาวแสงดาว มีสแกรนด์ราชบุรี 2026 และนางสาวววรรณพร มิสแกรนด์หนองคาย 2026 ได้ปกปิดข้อมูลส่วนตัว โดยมิได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ คุณสมบัติของผู้เข้าประกวต ตามที่องค์กรมิสแกรนด์ ไทยแลนต์ ได้กำหนดไว้
ซึ่งมีต่อการตัดสินตำแหน่ง ในวันประกวดรอบตัดสิน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 โดยการกระทำดังกล่าว ถือเป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งขาดคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์
ในการนี้ กองประกวดจึงขอปลด นางสาวแสงดาว มิสแกรนต์ราชบุรี 2026 และนางสาวววรรณพร มิสแกรนด์ หนองคาย 2026 ให้พ้นจากตำแหน่ง
และขอประกาศแต่งตั้ง นางสาวภาขวัญ บำรุงประดิษฐ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 มิสแกรนด์ราชบุรี 2026 ขึ้นดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์ราชบุรี 2026 และนางสาวมันทิชา สิ่งหจินดา รองชนะเลิศอันดับ 1 มิสแกรนด์หนองคาย 2026 ขึ้นดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์หนองคาย 2026
โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน นายสิรวีร์ วิรัญ ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ น่าน-ราชบุรี-หนองคาย-กาหสินธุ์ -อ่างทอง-กำแพงเพชร 2026