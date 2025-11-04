ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศครั้งที่ 5 ขึ้น-ลง ผันผวน รีบตัดสินใจ เทียบราคาปิดวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 62,200 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 4 พ.ย.2568 ปรับลง 100 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 62,200 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา 11.49 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 61,300 บาท ขายออก 61,400 บาท ตามประกาศครั้งที่ 5 ประจำวันนี้
ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 60,079.08 บาท และขายออกที่ราคา 62,200 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 3,988.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.2568
ประกาศครั้งที่ 5
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,300 บาท
• ขายออก บาทละ 61,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,079.08 บาท
• ขายออก บาทละ 62,200 บาท
ประกาศครั้งที่ 4
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,350 บาท
• ขายออก บาทละ 61,450 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,124.56 บาท
• ขายออก บาทละ 62,250 บาท
ประกาศครั้งที่ 3
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,400 บาท
• ขายออก บาทละ 61,500 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,170.04 บาท
• ขายออก บาทละ 62,300 บาท
ประกาศครั้งที่ 2
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,350 บาท
• ขายออก บาทละ 61,450 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,124.56 บาท
• ขายออก บาทละ 62,250 บาท
