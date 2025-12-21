ด่วน! ทหารช่าง นาวิกโยธิน เหยียบทุ่นระเบิด ขาขวา รับบาดเจ็บ 1 นาย ขณะเสริมความมั่นคงพื้นที่ บ้านหนองรี จ.ตราด เร่งนำตัวส่ง โรงพยาบาล

21 ธ.ค. 2568 – เมื่อเวลา 09.14 น. เกิดเหตุ ทหารช่างนาวิกโยธิน ประสบเหตุ เหยียบทุ่นระเบิด ขณะปฏิบัติภารกิจ จัดทำที่มั่นเสริมความแข็งแรง ในพื้นที่บ้านหนองรี ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย

โดยผู้บาดเจ็บ ทราบชื่อต่อมาคือ จ.อ.เทอดพงษ์ ผมนะรา ซึ่งจุดเหตุเกิด พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ตรงบริเวณ ชุมชน ที่มีบ้านเรือน 3 หลัง บ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด

เหยียบทุ่นระเบิด

ทหารช่างนย. เหยียบทุ่นระเบิด บาดเจ็บ1นาย ขณะเสริมความมั่นคงพื้นที่บ้านหนองรี

ทหารช่างนย. เหยียบทุ่นระเบิด บาดเจ็บ1นาย ขณะเสริมความมั่นคงพื้นที่บ้านหนองรี

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าได้รับบาดเจ็บที่ขาขวา เจ้าหน้าที่ได้ให้การปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุ ก่อนเร่งนำตัวส่ง รพ. เพื่อรับการรักษาต่อไป

ทั้งนี้ หน่วยที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่ และดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยโดยรอบ เพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อน พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

อ่านข้อมูลเพิ่ม: กองทัพภาคที่ 1

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