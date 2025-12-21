ด่วน! ทหารช่าง นาวิกโยธิน เหยียบทุ่นระเบิด ขาขวา รับบาดเจ็บ 1 นาย ขณะเสริมความมั่นคงพื้นที่ บ้านหนองรี จ.ตราด เร่งนำตัวส่ง โรงพยาบาล
21 ธ.ค. 2568 – เมื่อเวลา 09.14 น. เกิดเหตุ ทหารช่างนาวิกโยธิน ประสบเหตุ เหยียบทุ่นระเบิด ขณะปฏิบัติภารกิจ จัดทำที่มั่นเสริมความแข็งแรง ในพื้นที่บ้านหนองรี ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย
โดยผู้บาดเจ็บ ทราบชื่อต่อมาคือ จ.อ.เทอดพงษ์ ผมนะรา ซึ่งจุดเหตุเกิด พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ตรงบริเวณ ชุมชน ที่มีบ้านเรือน 3 หลัง บ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด
ทหารช่างนย. เหยียบทุ่นระเบิด บาดเจ็บ1นาย ขณะเสริมความมั่นคงพื้นที่บ้านหนองรี
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าได้รับบาดเจ็บที่ขาขวา เจ้าหน้าที่ได้ให้การปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุ ก่อนเร่งนำตัวส่ง รพ. เพื่อรับการรักษาต่อไป
ทั้งนี้ หน่วยที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่ และดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยโดยรอบ เพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อน พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
อ่านข้อมูลเพิ่ม: กองทัพภาคที่ 1
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