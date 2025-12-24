ยิงสนั่นคลองเตย ตร.ไล่ล่าผู้ต้องหา คดีพยายามฆ่า ยิงตำรวจกลางชุมชน เยาวชน 2 ราย ถูกลูกหลงบาดเจ็บ ญาติเรียกร้องเร่งจับคนร้าย-หาผู้รับผิดชอบ
25 ธ.ค. 68 – จากกรณี เกิดเหตุยิงกันภายในชุมชนย่านคลองเตย เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ สน.ท่าเรือ แสดงตัวเข้าตรวจค้นผู้ต้องสงสัย ก่อนถูกใช้อาวุธปืนยิงใส่ จนมีตำรวจและประชาชนได้รับบาดเจ็บ สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ บ้านเลขที่ 4/190 ล็อก 4-5-6 เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นบริเวณร้านขายก๋วยเตี๋ยว ภายในชุมชน พร้อมอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ นำส่งโรงพยาบาล
จากข้อมูลการสอบสวนเบื้องต้นเหตุเกิดขึ้นจากตำรวจนอกเครื่องแบบ สน. ท่าเรือ พบบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีครั้งเก่า ในข้อหาพยายามฆ่า จอดรถซื้อก๋วยเตี๋ยว จึงแสดงตัวเพื่อขอเข้าตรวจค้น แต่ผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ตำรวจ ได้รับบาดเจ็บ และพยายามวิ่งหลบหนีเข้าไปในชุมชน และยิงตอบโต้ตำรวจที่พยายามไล่ตาม จนทำให้เยาวชนถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ และหลบหนีไปได้
ต่อมา ตำรวจสืบทราบว่า นายบุรินทร์ วิ่งเข้าไปในซอยทะลุถนนรถไฟสายเก่า แล้วเรียกใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างมาส่งที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ถนนเกษมราษฎร์ เขตคลองเตย ตำรวจชุดปฎิบัติการพิเศษ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 และตำรวจ ชุด ปฏิบัติการพิเศษ จึงเข้าตรวจสอบที่ปั๊มน้ำมันอีกครั้ง แต่ไม่พบตัวนายบุรินทร์
ด้าน ญาติผู้ได้รับบาดเจ็บ ที่เป็นเยาวชนอายุ 13 ปี ทั้ง 2 คน เปิดเผยว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นน้องสาว และหลานสาว ขณะเกิดเหตุได้เดินไปซื้อของที่ร้านขายของชำหน้าปากซอย แต่ขนาดเดินกลับเข้าบ้านพัก ก็ได้ยินเสียงปืนและเสียงคนตะโกนโวยวาย จึงพยายามวิ่งหลบหนีเข้าบ้าน แต่กลับถูกกระสุนปืนลูกลมยิงเข้าที่ต้นขา ล้มลง 1 คน อีกหนึ่งคนถูกยิงที่ก้น ขณะนี้อยู่ในการรักษาของแพทย์ ต้องผ่าเอากระสุนออก
ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่ทราบแน่ชัดว่า กระสุนปืนที่ยิงถูกผู้ได้รับบาดเจ็บ ทั้ง 2 คน เป็นของตำรวจ หรือผู้ก่อเหตุ แต่เหตุการณ์ในลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้น อยากให้ตำรวจติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี และหาคนรับผิดชอบ
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