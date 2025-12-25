จับแล้ว ต๊อก คลองเตย มือปืนยิงตำรวจเจ็บ โดนรวบคาโรงแรมสมุทรปราการ หิ้วตัวเค้นสอบ

จากกรณีเกิดเหตุยิงกันภายในชุมชนล็อค 6 คลองเตย เมื่อคืนที่ผ่านมา (24 ธ.ค.) ขณะตำรวจนอกเครื่องแบบ สน.ท่าเรือ แสดงตัวเข้าตรวจค้น ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพยายามฆ่า ทราบชื่อคือ นายบุรินทร์ หรือ ต๊อก คลองเตย อายุ 46 ปี ก่อนจะเกิดการยิงกัน ทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 1 นาย และมีชาวบ้านถูกลูกหลง 2 คนได้รับบาดเจ็บ หลังจากนั้นตำรวจก็ได้ออกหมายจับ นายบุรินทร์ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดวันที่ 25 ธ.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่สืบนครบาล ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. และ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ช่วยราชการ บช.น. สั่งการให้ทีมสืบสวน นำโดย พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. ระดมกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ

กระทั่งสามารถจับกุม นายบุรินทร์ ได้ภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ หลังจากนั้นจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สน.ท่าเรือ เพื่อสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

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